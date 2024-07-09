الدبيبة في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي والتأكيد على التعاون الاقتصادي

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في اتصال هاتفي بين عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع نظيره التونسي رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، تم التأكيد على أهمية قوة العلاقة بين البلدين، وأعربا عن ارتياحهما لإعادة افتتاح معبر رأس جدير الحدودي وعودة الحركة عن طريقه بانسيابية.

التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين

وأشاد الجانبان، بـ”العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين تونس وليبيا”، مؤكدين ضرورة مزيد من الدعم لمسيرة التعاون في جميع المجالات لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية.

وفي بيانها أوضحت حكومة الدبيبة، أن رئيس الحكومة منتهية الولاية، والحشاني تناولا الحديث عن عدد من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون بين البلدين بما يعزز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

بعد توترات أمنية خلال آخر ثلاثة أشهر وإغلاق معبر رأس جدير لإعادة السيطرة عليه وضبطه، أعلن مطلع الشهر الجاري، عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف عن إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس وبشكل رسمي.

وشدد الطرابلسي على ضرورة أن تتولى إدارة وتأمين المنفذ الحدودي (قوة شرطية رسمية)، مؤكدا حل ملف تشابه الأسماء بين البلدين بتعليمات الرئيس التونسي قيس سعيد، وتغيير جميع العاملين بالمنفذ لضمان سير العمل الأمني بكفاءة.

لم يتم إعادة فتح المعبر بسهولة إذ تعثرت محاولات فتح المعبر بين تونس وليبيا ثلاث مرات، وعلى الرغم من توقيع سلطات البلدين اتفاقًا أمنيًا يقضي بإعادة فتح المنفذ أمام حركة الأشخاص والعربات، في حين تم فتح المعبر بشكل جزئي للحالات الإنسانية منذ مطلع شهر يونيو الماضي.