يعود لـ 800 عام.. البيرو: اكتشاف جديد لحضارة تشيمو من عصر ما قبل الإنكا

أخبار ليبيا 24

اكتشف علماء الآثار في البيرو بقايا ما يُعتقد أنهم أعضاء أثرياء في حضارة تشيمو، وهو مجتمع ما قبل الإنكا الذي ازدهر لعدة قرون في السهول القاحلة الواقعة بين المحيط الهادئ وجبال الأنديز.

تم العثور على بقايا أحد عشر فردًا، يقدر عمرها بنحو 800 عام، مدفونة مع القلائد والأقراط والأساور، وفقًا لعالمة الآثار سينثيا كويفا.

وقالت: “ربما كان هؤلاء أعضاء في الطبقة الحاكمة في تشيمو”، مشيرة إلى الزينة التي عثر عليها معهم.

ولم تذكر كويفا تفاصيل عن المواد المستخدمة في صنعها. وغالبًا ما كانت مجوهرات عصر تشيمو المكتشفة في عمليات التنقيب الأخرى مصنوعة من البرونز أو الذهب.

وتم هذا الاكتشاف في تشان تشان، عاصمة تشيمو، على بعد مسافة قصيرة شمال مدينة تروخيو الحديثة في بيرو.

وتشتهر العاصمة القديمة بهندستها المعمارية المبنية من الطوب اللبن والتي شكلت ذات يوم واحدة من أكبر المدن المبنية من الطوب اللبن في العالم.

وقالت كويفا إن الرفات كانت “مزعجة” وبدت عليها علامات الموت العنيف، مضيفة أنها كانت موجودة في جزء من المدينة ليس له الخصائص المشتركة للمقبرة.

هذا الاكتشاف هو جزء من أعمال التنقيب التي بدأت في أبريل، والتي تهدف إلى ترميم الجدران المحيطة بمجمع القصر.

شعب تشيمو

ازدهر شعب تشيمو على طول السهول الساحلية في شمال بيرو، منذ حوالي 800 بعد الميلاد وحتى القرن الخامس عشر، ويشتهرون بفنونهم المزخرفة، بما في ذلك السيراميك والأعمال المعدنية والمنسوجات، بالإضافة إلى استخدامهم لزراعة المدرجات عالية الإنتاجية وشبكات التجارة لمسافات طويلة. على طول ساحل المحيط الهادئ.

تم إخضاعهم من قبل الإنكا في أواخر القرن الخامس عشر، قبل عدة عقود من غزو الغزاة الإسبان للإنكا في عام 1532.