إطلاق مشروع المكافحة الالكترونية لتهريب الوقود

أخبار ليبيا 24

استعرضت حكومة الوحدة منتهية الولاية نظام تقني جديد لمكافحة الإلكترونية لتهريب الوقود، إذ تم إطلاقه بشكل تجريبي، وذلك لمكافحة عمليات تهريب الوقود وقدم مخترع هذه التقنية عرض تفصيلي لكيفية عملها.

كيفية عمل تقنية المنظومة الجديدة

وعرض محمد عامر صاحب فكرة المشروع المتحصل على براءة اختراع، كيفية عمل التقنية الجديدة، جرى إنشاء صمامات إلكترونية لا يمكن فتحها إلا في الموقع المعتمد لتفريغ الوقود، والتحكم فيه عن طريق كنترول يستقبل إشارة من غرفة التحكم، وفقا لكلمة عامر أثناء احتفالية إطلاق المشروع.

ويتضمن النظام عدادًا إلكترونيًا يظهر عدد اللترات، بالإضافة إلى تثبيت كاميرات مراقبة على الشاحنة، كما أن الغطاء العلوي مغلق إلكترونيًّا، ويجرى فتح الصمامات الإلكترونية من خلال التحكم عن بُعد، بالإضافة إلى الكارت الذكي بشرط وجود الشاحنة في المحطة.

وتشمل المنظومة خزانًا إلكترونيًا ومؤشرًا يقيس كمية الوقود داخل الخزان، وما إذا كانت فيه نسبة من الماء أو الشوائب والتي تظهر في الشاشة الإلكترونية لدى مدير المحطة وغرفة التحكم الرئيسية.

المرحلة الثانية، فتركز على ضمان وصول الوقود إلى المواطنين بشكل عادل، إذ جرى تجربة المنظومة الإلكترونية على أربع سيارات، الأولى لسيارة مواطن ليبي يحق له التزود بالوقود بالسعر المدعوم، والسيارة الثانية لمواطن ليبي استنفذ حصته من الوقود، أما السيارة الثالثة فهي لأجنبي لا يحق له التزود بالوقود المدعوم، في حين كانت السيارة الرابعة مسروقة.

وعند وضع المزود الإلكتروني في «تنك» السيارة يعطي إشارة ويعرض بيانات السيارة والسائق على شاشة إلكترونية في ماكينة التزود بالوقود وعدد اللترات المسموح بها بشكل دقيق، وبالتالي في حالة سيارة المواطن المستحق يظهر عدد اللترات بسعر 15 قرشًا، وفي السيارة الثانية تفيد المنظومة أن الشخص استهلك حصته، الثالث الشخص الأجنبي حيث تباع كمية الوقود بسعر 3 دنانير، والرابع سيارة غير مسجلة لأسباب أمنية.

والجدير بالذكر أن المنظومة جرى تجربتها على 250 ألف سيارة، وعت طريق المنظومة تم رصد 600 سيارة مسروقة.