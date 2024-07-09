إجمالي المسجلين في الانتخابات البلدية تجاوز 164 ألف ناخب وناخبة

بلغ عدد الناخبين المسجلين في انتخابات المجالس البلدية -حتى اللحظة- 164.203 ناخب وناخبة، بحسب ما أعلنتهُ المفوضية العُليا للانتخابات.

ووفقًا لإحصائية المفوضية العُليا للانتخابات، بلغ إجمالي عدد المُسجلين من الرجال 120.688 ناخب، في حين بلغ إجمالي عدد المُسجلات من النساء 43.515 ناخبة في عموم ليبيا، وفقَ إحصائية المفوضية العُليا للانتخابات.

إلى ذلك… مدّدت المفوضية العُليا للانتخابات عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية حتى الـــ13 من يوليو الحاليّ.

وقالت المفوضية العُليا للانتخابات في منشورها: “في ظل الإقبال المتزايد على المشاركة في مرحلة تسجيل الناخبين من قبل مواطني المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية، جرى اتخاذ إجراءات إضافية للرفع من أعداد المسجلين بمنظومة تسجيل الناخبين، وسعيًا لإتاحة الفرصة لمن كان قد واجه بعض الصعوبات في عملية إدراج اسمه وبياناته في سجل الناخبين فإن مجلس المفوضية، فقد قررت المفوضية تمديد التسجيل حتى تاريخ 13 يوليو 2024” وفقَ المنشور.

وفي سياقٍ ذي صلة.. شاركَ عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ندوةٍ تثقيفية بعنوان ” مرايا انتخابات المجالس البلدية” وذلك بدعوة من تيار 24 ديسمبر وبالتعاون والتنسيق مع مكتب الإدارة الانتخابية مصراتة.

وركزت الندوة التي حملت شعار “عودة المسار الديمقراطي في ليبيا” على أهمية العملية الديمقراطية وزيادة مستويات التوعية حول الانتخابات البلدية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القوانين واللوائح الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية.

وأوضحتْ المفوضية العليا للانتخابات أن هذه الندوة تأتي ضمن مساعي المفوضية لانتخاب المجالس البلدية التي تشرع في تنفيذها المفوضية حاليًا، والتي بدأت أولى مراحلها بفتح تسجيل الناخبين في التاسع من يونيو الماضي، بحسب منشور المفوضية.