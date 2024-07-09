أسعار النفط تستقر مع تراجع المخاوف بشأن الأضرار الناجمة عن إعصار بيريل 

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لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر، اليوم الثلاثاء، بعد أن تسبب إعصار ضرب مركزا رئيسيا لإنتاج النفط في تكساس في أضرار أقل مما توقعته الأسواق، ما خفف المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 85.79 دولارا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 82.35 دولارا.

وعلى الرغم من تباطؤ نشاط تكرير النفط وإخلاء بعض مواقع الإنتاج، يبدو أن المصافي الكبرى على طول ساحل الخليج الأمريكي لم تشهد سوى تأثير ضئيل من إعصار بيريل، الذي ضعف ليصبح عاصفة استوائية بعد أن ضرب ساحل تكساس.

إمدادات النفط

وخفف ذلك من مخاوف السوق بشأن خطر تعطل الإمدادات في تكساس، حيث يجري إنتاج 40% من الخام الأمريكي.

وأغلقت موانئ شحن النفط الرئيسية حول كوربوس كريستي وجالفستون وهيوستن قبل العاصفة. وأعيد فتح قناة كوربوس كريستي للسفن، يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يستأنف ميناء هيوستن عملياته بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وتستعد العديد من مصافي التكرير الرئيسية مثل ماراثون بتروليوم لإعادة تشغيل وحدات التكرير الخاصة بها.

ويراقب المشاركون في السوق أيضًا الوضع في الشرق الأوسط بحثًا عن المزيد من الإشارات التجارية.

أسعار الخام انخفضت، يوم الاثنين، بنسبة 1% وسط آمال بأن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة قد يقلل المخاوف بشأن انقطاع إمدادات الخام العالمية.