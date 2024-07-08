6 أعضاء من اللجنة المالية يخلون مسؤوليتهم من قانون الميزانية الموحدة

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منذ أشهر تتدارس لجنة مشكلة من مجلس النواب قرار وضع تصور لإعادة هيكلية الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م، ومن المقرر أن تعرض غداً الثلاثاء نتائجها أما النواب، إلا أن ستة من أعضاء اللجنة أصدروا بيان يفيدون فيه عدم اطلاعهم على قانون الميزانية الموحدة.

خلاف بين أعضاء اللجنة المالية

أعلن 6 أعضاء باللجنة المالية المشتركة والمشكلة من مجلس النواب عدم اطلاعهم على قانون الميزانية الموحد، مشددين على عدم مسؤوليتهم عن المقترح المقرر مناقشته في جلسة البرلمان غداً، البيان موقع من ستة أعضاء باللجنة يمثلون المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.

وتتكون اللجنة من 13 عضواً اثنان ممثلين عن مجلس النواب ومثلهما لمصرف ليبيا المركزي واثنان عن الحكومة الليبية، و4 ممثلين لحكومة الدبيبة، وممثل واحد لكل من المجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط ومجلس الدولة.

وقال الأعضاء المعترضون في بيانهم المشترك إنهم “التزموا بحضور اجتماعات اللجنة بوضع تصور لهيكلية الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م”، حيث جرى الاتفاق على “وضع تصور مبدئي لأبواب الميزانية، يحتوي على أرقام ومواد حاكمة تؤذن بالصرف دون ذكر لأي مسميات أو مناطقية، وأن يتم التفويض لتنفيذ أبواب الميزانية كافة من وزارتي التخطيط والمالية بمدينة طرابلس”.

وتابع البيان “نعلمكم أننا لم نطلع كأعضاء للجنة على المسودة النهائية لمشروع القانون والمخصصات المالية المدرجة به والمواد الحاكمة بصيغتها النهائية”، وأوضح البيان أنه “في حال إصدار قانون الميزانية دون اعتماد نهائي من قبل أعضاء اللجنة المالية مجتمعة فإننا نُخلي مسؤوليتنا مما يترب عليه”.

الأعضاء الموقعين على البيان هم: “وجدي أحمد أكبلياك، وأبوبكر محمد الجفال، ومصباح محمد صقر، وغنية سالم غنية، والمبروك ورباش، وعبدالجليل محمد عبدالجليل”.