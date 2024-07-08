الخارجية الليبية تلتقي بالسفير اليوناني وفتح آفاق التعاون المشترك

أخبار ليبيا 24

التقى عادل بكار مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدون الدولي بالحكومة الليبية، مع السفير اليوناني والوفد المرافق له من رئيس وأعضاء مجلس الغرفة التجارية إلى جانب حضور القنصل اليوناني.

توطيد العلاقات الثنائية

ناقش اللقاء الذي كان بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي، العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارات، بالإضافة إلى مناقشة كيفية مساهمة رجال الأعمال والشركات اليونانية والاستفادة من الخبرات اليونانية في مجالات التنمية وإعادة الإعمار، التي تشهدها مدينة بنغازي وكافة المدن الأخرى التي تشهد مشاريع إعادة الإعمار، بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية على فيسبوك.

ووفقاً للبيان، فإن اللقاء ناقش الاجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات إلى جانب فتح المجال الجوي لشركات الطيران الليبية، وفتح الخط البحري بين بنغازي وأثينا، لتعزيز العلاقة وتطوير التعاون المشترك ما بين البلدين.

الحويج يلتقى مدراء الإدارة السياسية

وفي سياق آخر منفصل، اجتمع عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع مدراء الإدارات السياسية والمراسم القانونية والشؤون الإدارية، لمناقشة عدد من الموضوعات منها، تفعيل عمل الإدارات السياسية وضرورة مواكبتها للأحداث السياسية، ونوَه الحويج على العمل لفتح قنوات تواصل مع مختلف الدول حول العالم، وأكد على إعطاء الفرصة لجميع الموظفين للإنخراط في العمل السياسي، وأشار إلى ضرورة الاستمرار في عقد الصالون السياسي في مدن الجنوب ترامناً مع افتتاح مكتب غات للشؤون القنصلية، والذي تم إنشائه ضمن سياسة القرب التي أطلقتها الحكومة، والتي تهدف إلى تقريب خدمات الحكومة لكافة المواطنين، بحسب بيان الوزارة.