استئناف الرحلات الجوية مع الأردن من سبتمبر القادم

أخبار ليبيا 24

من المقرر أن تستأنف الخطوط الأردنية رحلاتها عبر مطار معيتيقة الدولي في طرابلس مع حلول شهر سبتمبر، هذا ما أعلنه مكرم خشخوشة رئيس مكتب أمن الطيران بمصلحة الطيران المدني.

وأوضح خشخوشة في تصريحات صحفية، أن وفد الطيران المدني الأردني، أثنى على التجهيزات الفنية في المطارات الليبية.

وفد أردني يزور طرابلس

وزار بالأمس الأحد، وفد من الطيران المدني الأردني العاصمة طرابلس لتدقيق الإجراءات الأمنية والتشغيلية المعمول بها في مطار معيتيقة الدولي، ومدى مطابقتها للمتطلبات الدولية للتشغيل.

واجتمع الوفد مع مدير عام مطار معيتيقة ومختصين من قسم المعايير بمصلحة المطارات، لمناقشة وتوضيح الإجراءات التشغيلية وتدابير السلامة والأمن المتخذة بالمطار ومدى التقيد بتطبيق المعايير الموصى بها دولياً.

وقالت مصلحة المطارات في بيان، إن الزيارة تأتي في إطار دراسة إمكانية استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والمملكة الأردنية الهاشمية، وضمن خطط رفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات، ولتعزيز ضمان سلامة الرحلات الجوية.

واستقبل الوفد الأردني كل من مدير عام المطار، ومدير إدارة التشغيل والسلامة، ومدير مكتب أمن المطار، ورئيس قسم أمن المطارات بمصلحة المطارات، ومدير مكتب أمن الطيران والتسهيلات بمصلحة الطيران المدني، إضافة إلى ممثلين عن بعض الجهات الأمنية العاملة في المطار.

صيانة المهبط الرئيسي لمعيتيقة

وفي سياق آخر، أعلنت مصلحة المطارات في وقت سابق عن انتهاء أعمال الصيانة العاجلة على المهبط الرئيسي بمطار معيتيقة بعد تضرر جزئي تعرض له.

وأوضحت المصلحة أن المهبط الرئيسي في مطار معيتيقة “تعرض لضرر جزئي نتيجة تطاير الطبقة السطحية في جزء من أكتاف المهبط، وقد أدى هذا الحادث إلى إغلاق جزئي للمهبط لإجراء أعمال الصيانة العاجلة”.