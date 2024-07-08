فوز صاعق.. فريتز يطيح بزفيريف ويبلغ ربع نهائي ويمبلدون 

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نجح الأمريكي “تايلور فريتز” في الإطاحة بمنافسه الألماني المصنف الرابع “ألكسندر زفيريف” إلى خارج بطولة ويمبلدون بعد انتفاضة قوية إثر تأخره بمجموعتين.

وفاز “فريتز” بشكل “صاعق” بنتيجة 4-6 و6-7 و6-4 و7-6 و6-3 ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وعلى مدى مجموعتين ونصف، اليوم الاثنين، كان إرسال “زفيريف” لا يمكن اختراقه، تمامًا كما كان الحال خلال الأسبوع الأول من البطولة، حيث حقق 56 صدًا متتاليًا على مدار أربع مباريات.

وبدا “زفيريف” في طريقه للفوز على أحد أفضل 20 لاعبا في ويمبلدون لأول مرة حيث تقدم بمجموعتين متكافئتين وتعادل 4-4 في المجموعة الثالثة.

لكن خطأ مزدوجًا من “زفيريف” منح “فريتز” استراحة غير متوقعة في المجموعة التالية، إذ نجح في صد إرسالات اللاعب الألماني نحوه وأنتج بعض الضربات الناجحة في المجموعة الخامسة ليترك “زفيريف” في حالة صدمة وهو يتطلع للهزيمة.

وفي مواجهة نقطتين أخريين لكسر الإرسال وهو متأخر 2-1، بقي “زفيريف” مقاوما وأنهى 21 تسديدة متبادلة بضربة أمامية قوية.

انتفاضة فريتز

لكن وعبر الشبكة كان سيلاحظ أيضًا أن “فريتز” كان مستعدًا لفعل كل شيء لإنهاء المنافسة لصالحه، إذ نجح في كسر إرسال منافسه في النقطة التالية ليتقدم 3-1 ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك طريق أمام “زفيريف” للعودة.

ومن ضربة خلفية نجح “فريتز” في نهاية المطاف من التغلب على منافسه الذي وقع في حالة من الدهشة غير مستوعب لخروجه المخيب للآمال مرة أخرى من ويمبلدون.

“فريتز” وبعد فوزه على أحد أفضل خمسة لاعبين في إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرته، قال: “كان من المذهل القيام بذلك على الملعب الرئيس عندما تكون على بعد مجموعتين أمام هذا الجمهور.. إنه حلم”.

وأضاف: “كنت أفكر أنه من السيء أن ألعب بهذا الشكل الجيد وأن أخسر في ثلاث مباريات متتالية.. وعلى الرغم من أنني خسرت أول مجموعتين، كنت أعتقد حقًا أنني ألعب جيدًا.. شعرت أنها كانت مجرد بضع نقاط هنا وهناك وأنني أستطيع أن أتخذ خطوة واحدة في كل مرة وأقلب الأمور”.

وسيواجه الأمريكي المصنف 13 في الدور المقبل الإيطالي لورينزو موسيتي.