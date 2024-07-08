غانيون تلتقي باللافي وتستعرض نتائج تقرير البعثة الأممية الإنسانية

أخبار ليبيا 24

التقت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، مع وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، بحكومة الوحدة منتهية الولاية، وسلمته التقرير الشامل لعمل نشاط البعثة الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، الذي يتضمن تقييما شاملا للوضع الإنساني في البلاد، والتحديات التي تواجهها البعثة في تنفيذ برامجها ومشاريعها.

بعض نتائج التقرير الأممي

يستعرض التقرير عدد من النتائج التي حققتها البعثة، والملفات التي أولت اهتماماً للعمل عليها، منها خطط التنمية المستدامة، والحوكمة والتنمية الاقتصادية، والتغير البيئي والمياه، وغيرها من المواضيع التنموية وأهمها استجابة البعثة الأممية لأزمة إعصار دانيال بمدينة درنة، والدعم الذي قدمته للناجيين والناجيات.

ومن أهم النتائج التي حققتها البعثة والتي استعرضت نتائجها في التقرير، منها مساعدة الحكومات في ليبيا على وضع خطة لعودة النازحين، ورسم خطط واضح ومستدامة لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

وفي الجانب الحقوقي والإنساني، يشير تقرير البعثة إلى تحقيق نتيجة مهمة وهي موافقة الحكومة على استراتيجية لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، في خضم ما يواجه العمل الحقوقي والمدني من تحديات كبيرة.

وفي ملف المرأة والطفل عملت البعثة على إطلاق مشروع رائدات لدعم النساء في مدن الجنوب الليبي، بالإضافة إلى القيام بحملات لتعزيز الوعي حول العنف ضد المرأة بين 146000 ألف فرد داخل المجتمع، إلى جانب تقديم خدمات الدعم النفسي وخدمات الصحة النفسية.

يغطي التقرير جوانب عديدة وملفات مهمة عملت عليها البعثة الأممية مع حلفائها داخل ليبيا، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإحلال الاستقرار والسلام في البلاد.