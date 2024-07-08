عقيلة يبحث مع فرنسا آليات الخروج من الانسداد السياسي

ناقشَ المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب مع بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا؛ الحلول المتعلقة بالخروج من الانسداد السياسي.

كما شدّد المستشار عقيلة صالح خلال لقائه بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا على أهمية الحفاظ على استقرار وأمن وحدة وسيادة ليبيا، وفقَ ما نشرته السفارة الفرنسية لدى ليبيا عبر منصة فيسبوك.

وفي وقتٍ سابق…. أكدَ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب خلال لقائه نيكولا أورلاندو سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا؛ على التزام البرلمان بكل الاستحقاقات الرامية لإجراء الانتخاباتـ وذلك من خلال إصدار التعديل الدستوري الثالث عشر وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحقيقًا لإرادة الليبيين في إجراء الانتخابات دون إقصاء أو تهميش.

وشدّد المستشار عقيلة صالح على أنَ الحل في ليبيا لن يكون الا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ودعا المستشار عقيلة صالح إلى ترك الحرية لليبيين في الاختيار في انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد تنظم هذه الانتخابات وتشرف عليها.

كما تباحث المستشار عقيلة صالح مع اورلاندو في القبة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة في البلاد.

وفيما سبق… دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الليبيين إلى التعاون والوحدة وإنهاء الخلافات، وحثّ الأطراف الليبية على السير معًا لبناء دولة المؤسسات في ليبيا، على حد قوله.