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صندوق التنمية والإعمار: ننجز دون أن نتكلم 

8 يوليو، 2024 9:12 م
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صندوق التنمية والإعمار: ننجز دون أن نتكلم 

أخبار ليبيا 24

استعرض صندوق التنمية والإعمار في ليبيا أبرز أحد المشروعات والتعاقدات التي وقعها مع عدد من الشركات الدولية في إطار المشاريع التي ينفذها في عدد من المدن والمناطق.

بيوت الطلبة بجامعة بنغازي

وتحت عنوان “ننجز من دون أن نتكلم” صورة لأعمال صيانة وتطوير “بيوت الطلبة” في جامعة بنغازي.

وأظهرت الصورة المعلوماتية أحد بيوت الطلبة قبل وبعد إنجاز نسبة من إعماره.

بيوت الطلبة داخل جامعة بنغازي كانت من ضمن المباني التي تعرضت للتدمير إبّان حرب تطهير بنغازي من الجماعات المتطرفة.

صندوق التنمية والإعمار: ننجز دون أن نتكلم 

تطوير طريق وادي الكوف

وفي جانب آخر من أعمال الإعمار، عرض الصندوق صورة معلوماتية حول مشروع طريق “وادي الكوف” السفلي، والذي تعرض للانجراف بسبب الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر من العام الماضي.

وقال صندوق التنمية والإعمار، إن المشروع هو أحد مشاريع التنمية وإعادة إعمار ليبيا المُقرر تنفيذها وفق الرؤية الإستراتيجية التي تهدف لتطوير وبناء وإعادة إعمار جميع المدن والمناطق الليبية.

ويمتد الطريق لواقع في “وادي الكوف” بالجبل الأخضر بطول نحو 9.3 كلم.

صندوق التنمية والإعمار: ننجز دون أن نتكلم 

تعاقدات جديدة

وفي إطار التعاقدات الجديدة التي وقعها المهندس بالقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، عرض الصندوق صور لتوقيع عدد العقود الخاصة بعدد من المشاريع الجديدة مع شركة “المقاولون العرب” المصرية والمُخطط تنفيذها في درنة والبيضاء وعدد من مدن ومناطق الجبل الأخضر.

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كما عرض صندوق التنمية والإعمار، مراسم توقيع عقود عدد من المشاريع، المُخطط تنفيذها في درنة ومدن الجبل الأخضر مع شركة “نيوم” المصرية.

وقال الصندوق، إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيته الاستراتيجية لتنمية وتطوير وإعادة إعمار جميع المدن والمناطق الليبية. 

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كما عرض صندوق التنمية والإعمار، صور لتوقيع بالقاسم خليفة حفتر مُذكرة تفاهم مع إئتلاف شركتي “باور تشاينا” الصينية التي تعتبر من أكبر الشركات المتخصصة في مجال تنفيذ المشاريع الكبرى وشركة “فيوتشر” البرتغالية والمصنفة من كبرى شركات التصميم.

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وقال صندوق تنمية وإعمار ليبيا، إن مذكرة التفاهم تأتي لتنفيذ جملة من المشاريع الاوقال صندوق تنمية وإعمار ليبيا إن مذكرة التفاهم تأتي لتنفيذ جملة من المشاريع الاستراتيجية في بنغازي، مشيرًا إلى أن أهمها تطوير مطار بنينا الدولي وفق أعلى المعايير العالمية ومشروع المنطقة الحرة المريسة، وغيرها من المشروعات الحيوية الأخرى التي تخدم الأهداف والخطط الموضوعة.  

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8 يوليو، 2024 9:12 م
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