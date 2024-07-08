حماد يتابع مع وزير العمل والتأهيل أوضاع الشركات المتعثرة والمنسحبة

أخبار ليبيا 24

بحث الدكتور أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية مع عبدالله الشارف أرحومة وزير العمل والتأهيل، مستجدات وأوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة، وآلية صرف رواتبهم المتخذة من الوزارة.

حلحلة مشاكل الشركات المتعثرة والمنسحبة

واستعرض أرحومة على رئيس الحكومة، عمل وزارته والمنجزات المحققة، والتطرق إلى موضوع الشركات المنسحبة والمتعثرة وحلحلة المشاكل المتعلقة بها، وصرف مرتبات العاملين بها، بالإضافة إلى تسوية وضع الشركة العامة للبناء والتشييد ومعالجة أوضاع العاملين بها كذلك، وفقاً لبيان الحكومة على فيسبوك.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع حلول لمعالجة إشكالية القرار رقم 210 الصادر من وزير العمل بالحكومة المؤقتة لعام 2018 وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء.

وأكد حماد على دعمة الكامل لوزارة العمل والتأهيل، مشدداً على وضع حلول جذرية لمعالجة أوضاع العاملين بهذه الشركات، بما يضمن لهم حق العيش الكريم والعادل لعائلاتهم، إذ عانة هذه الفئة من تهميش طويل على مدار الأعوام السابقة.

وزيرا العمل والصحة يجتمعان لجل مشكلة المنسبين

و للوصول إلى حلول جذرية للقرار رقم 2010 لسنة 2018 اجتمع عبدالله الشارف أرحومة وزير العمل والتأهيل مع عثمان عبدالجليل وزير الصحة، وذلك لإيجاد حل لمشكلة المنسبين بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، وطلب أرحومة إنهاء معاناة المنسبين في هذا القرار، ومن جانبه أكد وزير الصحة على استعداد التام لإستكمال إجراءات المنسبين وقبولهم ضمن مؤسسات وزارة الصحة في أسرع وقت، حتى لا يحرم المنسبين من فرص العمل ويتمكنوا من الحصول على افراجاتهم المالية.