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تنظيم عمل لجنة سداد مساهمات ليبيا للجامعة العربية للإيفاء برسومها

تأخر السداد بسبب أوضاع البلاد غير المستقرة

8 يوليو، 2024 3:06 م
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أخبار ليبيا 24

عقدت لجنة سداد المساهمات، اجتماعها الرابع لمناقشة سداد مساهمة المؤسسات الليبية المتأخرة، لجامعة الدول العربية عن السنوات السابقة، وأوجه التعاون المشترك بينهما، بالإضافة إلى استعراض مشاركة ليبيا في المؤتمرات التي تشرف عليها الجامعة والتأكيد على دور ليبيا البراز في هذه الملتقيات،

تسوية متأخرات مساهمات ليبيا للجامعة العربية

وقدم عبدالمطلب ثابت مندوب ليبيا لدى الجامعة في مشاركته عبر الدوائر المغلقة، تقريراً مفصلاً عن نتائج اجتماع رئيس الوزراء والأمين العام لجامعة الدول العربية ، بشأن تسوية متأخرات السنوات الماضية عن ليبيا لدى الجامعة، وعرضها على اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب خلال سبتمبر القادم، إلى جانب المساهمات الفنية المتعلقة بالوزارات والمؤسسات الليبية المختلفة التي لديها أوجه تعاون مع الأمانات المعنية بالجامعة، بحسب بيان نشرتة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية .

وبحسب البيان تم الاتفاق على التعاون بين المندوبية واللجنة، لاستكمال المناقشات اللازمة مع الجامعة لتسوية هذه الالتزامات وفق توجيهات رئيس الوزراء.

كما استعرضت اللجنة في بندها الثاني، الموقف العام لسداد المساهمات الليبية في المنظمات الدولية المختلفة عن العام 2024، إذ أكد مقرر اللجنة إحالة الوزارات والمؤسسات مساهماتها عن العام الجاري، وفتح اعتمادها من اللجنة وفق البيانات المطلوبة.

من جانبها أكدت اللجنة، أن ملف سداد المساهمات الليبية يشهد تنظيماً ومتابعة، وفق قرار رئيس الوزراء بالخصوص، بشأن الأعوام 2022، 2023، 2024، إلى جانب العمل على سداد المتأخرات من خلال مناقشة المنظمات المختلفة في الجدولة والتخفيض، بمراعاة أوضاع الدولة خلال السنوات الماضية، والذي يتم العمل فيه مع مندوبيات ليبيا بالمنظمات المختلفة.

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8 يوليو، 2024 3:06 م
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