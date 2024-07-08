القيادة المركزية الأمريكية تدمّر أهداف جديدة للحوثيين

تمكنتْ عناصر القيادة المركزية الأميركية، من تدمير طائرتين مُسيرتين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن، وذلك في ظرف 24 ساعة.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان: «تبين أن تلك الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة» بحسب البيان.

وأرجعت القيادة الأمريكية سبب الهجوم إلى «قمنا بهذه الأفعال لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمناً وأماناً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية» بحسب بيان القيادة.

وفيما سبق… تمكنتْ القوات التابعة للقيادة المركزية الأمريكية من تدمير 7 مسيرات ومركبة تُسيطر عليها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، تُستخدم كمحطة للتحكم.



وعلّلت القيادة المركزي الأمريكية، الهجوم بإن الميسرات والمركبة شكلت تهديدًا وشيكًا للتحالف الأمريكي والسفن التجارية في منطقة البحر الأحمر، سعيًا لجعل حركة الملاحة أكثر أمانًا في المنطقة، وفقَ ما نشرته القيادة عبر تطبيق تيليقرام.

وفي وقتٍ سابق… تمكنتْ قوات القيادة المركزية الأميركية من تدمير منصتي إطلاق صواريخ تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

القيادة المركزية الأميركية؛ أوضحتْ أنَ قواتها تمكنتْ من تدمير مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي فوق البحر الأحمر، بالإضافة على إطلاق جماعة الحوثي صاروخين مضادين للسفن، دون وقوع إصابات بحسب منشورٍ القيادة المركزية الأميركية.