السايح والسفير التركي يبحثان موقف تركيا من الانتخابات الرئاسية

بحثَ عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات مع كوفن بيقيتش سفير دولة تركيا لدى ليبيا؛ سبل دعم تركيا للانتخابات المرّتقبة.

وناقش السايح مع السفير التركي لدى ليبيا خطط إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة ودعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

بدوره، ثمّن السفير التركي الجهود التي تقوم بها المفوضية في تنظيم انتخابات المجالس البلدية، مجددًا دعم حكومته إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في ليبيا، بحسب ما نشرته المفوضية العليا للانتخابات.

وفيما سبق… استعرضَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات خلال لقائه جيريمي برنت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا؛ مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية.

وناقشَ السايح مع برنت آخر استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات المجالس البلدية، وفرص نجاحها.

بدوره أشاد برنت بخطى المفوضية في «توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية تعبّر عن إرادة الليبيين والليبيات وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة» بحسب منشور المفوضية.

وفي الأثناء …. بحثَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات مع النائب الأول لرئيس مجّلس الدولة، مسعود عبيد؛ جاهزية المفوضية العُليا للانتخابات، لتنفيذ الانتخابات البلدية المزمع التسجيل فيها.