الدولار يتراجع في السوق الرسمية ويرتفع في الموازية

سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية انخفضًا من 4.86 إلى 4.85 دينار، في حين سجل سعر اليورو ارتفاعًا بـــ 5.25 دينار مقابل 5.24 دينار كان قد سجلها في تعاملاتٍ سابقة، بينما حقق سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعًا من 6.17 دينار إلى 6.21 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدورية.

بدورها سجلت أسعار العملات العربية في السوق الرسمية استقرارًا نسبيًا إذ بلغ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للأسعار.

أما في تعاملات السوق الموازية «سوق فينيسيا ببنغازي – سوق المشير بطرابلس» فقد جرى تداول سعر صرف الدولار أمام الدينار لي حدود 6.90 دينار، بينما بلغ سعر صرف اليورو 7.36 دينار، أما الليرة التركية فلم يطرأ عليها أي تغيير إذ جرى تداولها عند مستوى 0.20 دينار، في حين حرى تداول الدينار التونسي عند مستويات 2.15 دينار.

ولم يُسعف فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بشكل مؤقت، الدينار من الإنهيار، إذ وجَه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بتنفيذ قرار فرض ضريبة بنسبة 27%، إلا أن هذه الضريبة لم تسعف الدينار من التراجع إلى مستوياتٍ قياسية، إذ يواصل الدينار الهبوط إلى مستوياتٍ متدنية منذ أغسطس الماضي (2023) عندما كان يتداول الدولار في السوق الموازية بـ5.15 دينار للدولار الواحد، بحسب محللين اقتصاديين.