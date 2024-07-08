وجهت اعتذارا للمواطنين.. الحكومة الليبية تعلن قرب انتهاء أزمة “الكوابل المتضررة” في بنغازي 

أخبار ليبيا 24

أكّدت الحكومة الليبية، اليوم الاثنين، وصول أعمال الإصلاحات والصيانة المطلوبة لخطوط الإمداد المتضررة في بنغازي للمراحل النهائية، موجهة اعتذارها لمواطني المناطق المتضررة جراء العطل.

وكان العطل بسبب أعمال حفر “عشوائية” قد تسبب في نقص منذ عدة أيام في نقص إمدادات الطاقة الكهربائية لأحياء كثيرة بمدينة بنغازي، إذ عاشت تلك الأحياء في إظلام تام منذ يوم السبت قبل الماضي.

وقالت الحكومة، في بيان، إنها حرصت وعبر جميع الوزارات المختصة والأجهزة التنفيذية المختلفة، على تقديم أفضل الخدمات الأساسية للمواطنين منذ بدء القيام بمهامها المنوطة بها.

وأضافت، أن ما حصل من نقص في إمدادات الطاقة الكهربائية لأحياء كثيرة بمدينة بنغازي، كان بسبب حصول عطب بأحد المسارات الرئيسية لنقل الطاقة الكهربائية؛ والناتج عن أعمال حفر عشوائية.

وتابعت الحكومة، أنها أولت كامل اهتمامها لإصلاح هذا العطل الطارئ، ووظفت كامل إمكاناتها المادية والبشرية لتقليص مدة الإصلاحات، ما أمكن ذلك.

وقالت: “هذا ما حصل بالفعل بوصولنا اليوم للمراحل النهائية في أعمال الإصلاحات والصيانة المطلوبة”.

شكر

ووجهت الحكومة، كامل الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة، على تذليل جميع الصعوبات التي واجهت المختصين، وكذلك وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة والشركة العامة للكهرباء، والشركات المحلية والأجنبية

التي باشرت أعمال الإصلاح الميدانية، ووزارة الداخلية، على كل ما بذلوه من جهود واضحة

لإنجاز العمل المطلوب في وقت قياسي.

وقالت: “لولا تضافر جهود الجميع ومواصلتهم الليل بالنهار لما تمكننا من إنجاز المطلوب في أقصر مدة ممكنة”.

الحكومة الليبية تعتذر

وهذا وعبّرت الحكومة الليبية، في بيانها، عن اعتذارها الشديد لأهالي الأحياء المتضررة من انقطاع خطوط الإمداد.

وقالت: “نتقدم لهم بجزيل الشكر أيضا لتفهمهم الأمر، وتحملهم المشاق وتبعات انقطاع الطاقة الكهربائية طيلة الأيام الماضية”.

وطالبت الحكومة الليبية الجميع الالتزام بالضوابط القانونية عند مباشرة أي أعمال حفر أو صيانة بالطرق العامة، وذلك لتفادي تكرار حصول نفس الضرر.

وقالت: “نطمئن الجميع بأن تحسين وتطوير قطاع الكهرباء سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع هو في أعلى سلم أولوياتنا، ومن أهم أهداف خطط التنمية وإعادة الإعمار في كل ربوع ليبيا”.