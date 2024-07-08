الحرس البلدي بنغازي يوجه “رسالة تحذيرية” لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية 

أخبار ليبيا 24

وجه جهاز الحرس البلدي بنغازي رسالة تحذيرية لجميع أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية.

وطالب الجهاز، اليوم الاثنين، في رسالته التحذيرية، أصحاب تلك الأنشطة بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات القانونية وإحضار ما يفيد، بوجود ترخيص تجاري وترخيص لافتة، وترخيص مظلة.

كما طالب بضرورة إحضار شهادة سداد الضرائب وشهادة سداد الضمان الاجتماعي وشهادة سداد المياه والصرف الصحي وشهادة سداد الكهرباء.

هذا وطالب جهاز الحرس البلدي بنغازي بإحضار شهادة سداد غرفة التجارة والصناعة وشهادة سداد رسوم النظافة العامة وتركيب كاميرات المراقبة بشكل إجباري.

وأكّد جهاز الحرس البلدي بنغازي ضرورة أن تكون جميع الإجراءات مستوفية بتاريخ حديث في العام 2024.

وقال جهاز الحرس البلدي بنغازي، إنّه سيباشر برفقة الأجهزة الأمنية، خلال مدة أسبوع من هذا الإعلان، بتنفيذ حملات تفتيشية على جميع الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية.

وأضاف، أن أي مخالفة للإجراءات القانونية ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية، مشددًا على أن العقوبات قد تصل إلى قفل النشاط وإلغاء الترخيص.

مخالفات في بنغازي

وفي إطار الحملات الدورية التي يجريها الحرس البلدي في بنغازي، قال الجهاز، إن شعبة الصيدليات والعيادات الخاصة والمختبرات الطبية ضبطت مخالفات مهنية تتعلق بمزاولة المهن بدون ترخيص وعدم توفر الأذون اللازمة لمزاولة المهنة لعدد من الأطباء، كما ضبطت أدوية منتهية الصلاحية.

وأضاف، أن المخالفات المضبوطة تمثلت في مزاولة مهن بدون ترخيص، حيث جرى رصد عدد من الأطباء الذين يزاولون المهنة بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.

وقال إن ذلك يشكل انتهاكًا للمادة (80) من قانون106 مزاولة المهن الصحية.

وأضاف، أن بعض المختبرات الطبية تبيّن أنها لم تستكمل الإجراءات القانونية المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة، ما يعرضها للمساءلة القانونية.

ونقل جهاز الحرس البلدي بنغازي عن رئيس شعبة الصيدليات والعيادات الخاصة والمختبرات الطبية تأكيده على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وموثوقة.

وقال إنّه ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل.