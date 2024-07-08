البنك المركزي: الاحتياطات الأجنبية في مصر ترتفع إلى أعلى مستوى

حققتْ الاحتياطات الأجنبية في مصر أعلى مستوىً لها على الإطلاق، بحسبِ ما أكدهُ البنك المركزي المصري.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصرب، زادت الاحتياطات الأجنبية خلال يونيو الماضي بـ258.4 مليون دولار، فبحسب بيانات البنك المركزي المصري سجل صافي الاحتياطات الأجنبية ارتفاعًا إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من أصل 46.126 مليار دولار كان قد سجلها في مايو الماضي من العام الحالي.

الديون المصرية تنكمش بــــ7.4 مليار دولار

إلى ذلك… انكمشتْ الديون المصرية خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي بقيمة 7.427 مليار دولار، بحسبِ ما أعلنتهُ وزارة التخطيط والإصلاح الإداري المصرية.

وأجرتْ وزارة التخطيط والإصلاح الإداري المصرية مقارنةً للديون المصرية بين العام الحالي والعام الماضي، إذ بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 7.427 مليار دولار مقابل 168.035 مليار دولار في العام 2023.

وفي الأثناء… تسعى مصر لتوقيع أكثر من 30 اتفاقية استثمارية بقيمة تناهز 70 مليار يورو، وذلك في خضم فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحسب وكالة اقتصاد الشرق -بلومبيرغ.

وفيما سبق… سجل حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر تراجعًا بما نسبتهُ 13.6% على أساس سنوي خلال العام 2023.

وبحسبِ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بلغَ حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام 2023 ما قيمته 9.841 مليار دولار مقارنةً مع 11.4 مليار دولار في 2022، بحسبِ (أونكتاد)