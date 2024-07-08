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الباعور يبحث مع روسيا تعزيز العلاقات المشتركة

الباعور والسفير الروسي يشددان على أهمية توطيد التعاون

8 يوليو، 2024 1:57 م
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الباعور يبحث مع روسيا تعزيز العلاقات المشتركة
الباعور يبحث مع روسيا تعزيز العلاقات المشتركة

أخبار ليبيا 24

ناقش الطاهر الباعور، وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة منتهية الولاية مع حيدر رشيد أغانين، السفير الروسي لدى ليبيا؛ آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما تابعَ الباعور مع السفير الروسي سير العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى بحثِ أبرز القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما ورد في منشور وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية.

الباعور وخوري يبحثان سُبل الوصول إلى تسوية سياسية

وفي وقتٍ سابق… بحثَ الطاهر الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا القائمة بأعمال رئيس البعثة؛ آخر المستجدات السياسية في البلاد.

وأطلعت خوري الباعور على ملخص جولاتها الأخيرة مع مختلف الأطراف الليبية؛ بُغية تقريب وجهات النظر، والوصول إلى تسوية سياسية.

وأعربت خوري خلال لقائها الباعور في طرابلس عن ترحيبها بإعلان المفوضية العليا للانتخابات إجراء انتخابات المجالس البلدية في 60 بلدية على مستوى ليبيا.

8 يوليو، 2024 1:57 م
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