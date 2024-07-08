الأزمات المتتالية في ليبيا.. أزمة وراء أزمة

تعيش ليبيا منذ سنوات طويلة بدون استقرار في دوامة من الأزمات المتتالية، أزمات لا يبدو أن لها نهاية قريبة. تتنوع هذه الأزمات بين انقطاع الكهرباء، نقص السيولة، غياب البنزين، وندرة المواد الغذائية الأساسية. ومع كل أزمة جديدة، يتساءل المواطن الليبي عن الأزمة الحقيقية، تلك الأزمة التي تسببت في هذا الانهيار المستمر.

“مافيش ضي.. ما فيش سيولة..” هذه العبارات أصبحت جزءًا من الحياة اليومية لليبيين. انقطاع الكهرباء بشكل مستمر يؤدي إلى تعطيل حياة الناس ويؤثر على الاقتصاد بشكل كبير. بدون كهرباء، تتوقف المصانع، تتعطل المدارس، وتصبح الحياة شبه مستحيلة في حر الصيف القاسي.

أما نقص السيولة، فهو أزمة أخرى تضاف إلى قائمة الأزمات. المواطنون يقفون في طوابير طويلة أمام البنوك للحصول على بعض من أموالهم. هذه الأزمة تؤثر على كافة مناحي الحياة، من التسوق اليومي إلى دفع الفواتير الأساسية.

خلال سنوات الثورة ضد معمر القذافي، وعدت الأصوات التي نادت بالثورة الليبيين بتحويل ليبيا إلى دبي جديدة، ووعدت بأن يكون الدولار يعادل ثلاثة دنانير، وأن تتوفر الخبزة الفاخرة وتوزع في سيارات مرسيدس. تلك الوعود كانت جزءاً من الخطاب السياسي لتشجيع الناس على الانتفاض والثورة.

ولكن، الواقع كان مختلفاً تماماً. لم تتحقق أي من تلك الوعود، بل زادت الأمور سوءًا بعد سقوط نظام القذافي. الأزمات الاقتصادية والسياسية تفاقمت، وبدلاً من التطور، عادت ليبيا خطوات إلى الوراء.

الأزمة الحقيقية التي يعيشها الليبيون هي غياب الديمقراطية. عشر سنوات مرت بدون انتخابات حرة ونزيهة. السلطة محتكرة من قبل قلة قليلة، والثروة والسلاح بأيديهم. هذا الوضع يفاقم الأزمات ويزيد من حدة الفقر والبطالة والانقسامات الاجتماعية.

الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق التغيير المنشود. هي السبيل لبناء مؤسسات ديمقراطية قوية ومستقلة تستطيع أن تواجه التحديات وتحقق التنمية. لكن، مع مرور السنوات، يتبدد الأمل في إجراء انتخابات حقيقية.

الاحتكار هو الأزمة الأكبر التي تواجهها ليبيا. السلطة والثروة محتكرة من قبل فئة قليلة تسعى للحفاظ على مصالحها على حساب مصلحة الشعب. هذا الاحتكار أدى إلى بيع البلاد والتضحية بسيادتها مقابل بقائهم في السلطة.

السيادة الوطنية أصبحت مفقودة، والليبيون يعيشون في حالة من العبودية داخل وطنهم. هذا الوضع غير مقبول ويجب أن يتغير. الليبيون يستحقون أن يعيشوا في وطن حر ومستقل، يتمتعون فيه بحقوقهم الكاملة ويمارسون حقهم في اختيار من يمثلهم.

في ظل كل هذه الأزمات، يتساءل الليبيون عن الأزمة الحقيقية. هل هي انقطاع الكهرباء؟ أم نقص السيولة؟ أم غياب البنزين؟ الحقيقة أن الأزمة الحقيقية أعمق من ذلك بكثير. الأزمة الحقيقية هي أن وعود الثورة لم تتحقق، وأن السلطة والثروة والسلاح محتكرة من قبل القلة.

الأزمة الحقيقية هي أنهم احتكروا السلطة والثروة والسلاح لأنفسهم، وباعوا البلاد مقابل بقائهم في السلطة. الأزمة الحقيقية هي أننا مطحونين في دوامة السيولة والبنزين والكهرباء ونسينا أننا أصبحنا عبيداً في أرضنا وبفلوسنا.

الأزمات المتتالية في ليبيا تعكس أزمة أعمق وأخطر. الليبيون يعيشون في دوامة من الأزمات اليومية، ولكن الأزمة الحقيقية هي غياب الديمقراطية واحتكار السلطة والثروة والسلاح. عشر سنوات مضت بدون انتخابات حرة ونزيهة، والليبيون يتساءلون إلى متى ستستمر هذه الوضعية.

الليبيون يستحقون حياة أفضل، يستحقون أن يعيشوا في وطن حر ومستقل، يتمتعون فيه بحقوقهم الكاملة ويمارسون حقهم في اختيار من يمثلهم. الأمل ما زال موجوداً، والإرادة للتغيير قوية، ولكن يجب أن تتضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف الكبير. الانتخابات الحرة والنزيهة هي الخطوة الأولى نحو بناء مستقبل مشرق لليبيا، ولكنها تحتاج إلى دعم داخلي وخارجي لتحقيقها.

المجتمع الدولي يجب أن يدعم الليبيين في تحقيق الديمقراطية وبناء مؤسسات قوية ومستقلة. هذا الدعم يجب أن يكون موجهاً لتحقيق إرادة الشعب الليبي وليس لتحقيق مصالح خارجية. الليبيون يحتاجون إلى بناء ثقتهم في أن انتخاباتهم ستعكس إرادتهم الحقيقية دون تدخلات أو ضغوط من الخارج.

بناء مستقبل أفضل لليبيا يتطلب جهوداً جماعية وتعاوناً من جميع الأطراف. الليبيون ينتظرون بفارغ الصبر اليوم الذي يتمكنون فيه من اختيار من يمثلهم بحرية وشفافية. الانتخابات الحرة والنزيهة هي الأمل الوحيد لتحقيق هذا الهدف.