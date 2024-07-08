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الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد

8 يوليو، 2024 9:37 ص
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طرابلس - تصوير: سند الأحلافي
طرابلس - تصوير: سند الأحلافي

أخبار ليبيا 24

توقعَ المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء صيفية معتدلة نسبيًا على معظم مناطق البلاد، على أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بدءً من الغد على مناطق الشمال الغربي، وفقَ نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

مناطق «رأس إجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب على بعض المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وأن تتراوح درجات الحرارة مابين (31–34)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيًا؛ ومابين (37-41)مْ على الدواخل، بحسب نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

مناطق «الخليج، وسهل بنغازي حتى أمساعد»

وفقًا لنشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، ستكون السماء صافية والرياح شمالية غربية إلي شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، وأن تتراوح درجات الحرارة مابين (29-33)مْ بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية و الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة؛ ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (38–44)مْ وفق نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية الدورية.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

من المتوقع أن تكون السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وأن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (37 –39)مْ. بحسب نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

8 يوليو، 2024 9:37 ص
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