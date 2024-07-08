أورلاندو يجتمع من الكيلاني لتعزيز الشراكة الأوروبية

أخبار ليبيا 24

بعد أن شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، لجنة للنظر في أوضاع الأطفال المهاجرين، وحفظ حقوقهم من الانتهاكات والتجاوزات، رحب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، بعمل هذه اللجنة وشجع العمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حلول إنسانية لهذه الأزمة.

تعزيز الشراكة الليبية الأوروبية

جاء الترحيب الأوروبي، عقب اجتماع أورلاندو مع وفاء الكيلاني وزير الشؤون الاجتماعية، في طرابلس اليوم الإثنين، لمناقشة فرص تعزيز الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في العديد من القطاعات، خصوصاً دعم النساء والأطفال والأشخاص المستضعفين في ليبيا، واصفا الاجتماع بالـ”مثمر” حسب ما نشره عبر منصة إكس.

وقال أورلاندو “أرحب بقيام رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بتشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية للنظر في قضية الأطفال المهاجرين المحتجزين”، مشجعاً “اللجنة على العمل بشكل وثيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لإيجاد حلول إنسانية، بما في ذلك في ضوء منتدى الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط المقرر عقده في 17 يوليو” الجاري.

وأكد أورلاندو على “الأطفال ليسوا غير قانونيين على الإطلاق. إنهم أطفال ليبيون أو مهاجرون، لا مكان لهم في الاحتجاز. ولا ينبغي أن يدفعوا ثمن مسؤوليات البالغين. لم أقابل قط ليبيًا يختلف معي في هذا الرأي”.

أورلاندو يلتقي بالمستشار عقيلة صالح

وفي سياق آخر منفصل، التقى أورلاندو مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل إنهاء الأزمة في البلاد، حيث أكد عقيلة وفاء المجلس بكل الاستحقاقات من خلال إصدار التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يحقق إرادة الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش لأي أحد.