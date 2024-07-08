أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوى في 4 أسابيع

بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في غضون 4 أسابيع، هاهي أسعار النفط تعاود الانخفاض؛ متأثرةً باحتمالية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وانخفاض حدة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.

وسجل سعر خام برنت انخفاضًا إلى مستوى 86.31 دولار للبرميل، في حين جرى تداول الخام الأمريكي عند مستويات 82.72 دولار للبرميل

وفي الأثناء… تُجرى مباحثات حول خطة أمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب المندلعة منذ 9 أشهر، بوساطة قطر ومصر.

ورغم توقعاتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة، إلا أن الأسعار ارتفعت بشكل طفيف ومن ثمّ عاودت الانخفاض.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.

وكان معهد البترول الأميركي قد أعلن مطلع يونيو الماضي عن انخفاض مخزونات الخام الأميركية بــ2.4 مليون برميل مما أدى إلى انتعاش الأسعار بشكل ملحوظ.