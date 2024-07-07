وزارة التجارة التونسية مستجدات مشروع الممر التجاري القاري مع ليبيا

ناقشت وزارة التجارة التونسية مع الأمينة التنفيذية المساعدة للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا باللجنة؛ آخر مستجدات «مشروع الممر التجاري القاري ليبيا – تونس» وفقَ وزارة التجارة التونسية.

وركزت المباحثات المنعقدة في تونس على إمكانية تطوير فرص الشراكة بين تونس واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، والاطلاع على مستجدات مشروع الممر التجاري القاري التونسي – الليبي؛ سعيًا لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، بحسب وزارة التجارة التونسية.

وأكدت وزارة التجارة التونسية أنّ المشروع يعدّ أكبر معبر بري في القارة ومن المقرر أن يربط دولتي تونس وليبيا بخمسة دول أفريقية غير الساحلية وهي تشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو وأفريقيا الوسطى.

وأشارت وزارة التجارة التونسية إلى أهمية المشروع المتمثلة في خلق حركة تجارية انسيابية في منطقة شمال أفريقيا وربطها ببقية القارة.

وفيما سبق.. أعلن محمد الحويج، الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية خلال لقائه وزي التجارة وتنمية الصادرات التونسية، في تونس، عن إطلاق مشروق ممر تجاري قاري نحو دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفقَ ما أكدته وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة منتهية الولاية.