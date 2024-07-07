مصر تسعى لجذب استثمارات تركية بمليار دولار

تسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات التركية خلال الفترة القادمة تناهز المليار دولار.

وبحسبِ ما أكدتهُ وكالة اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ؛ تعتزم مصر جذب الاستثمارات التركية في فترة قدرها 18 شهرًا، تضمُ قطاعات الملابس والأجهزة المنزلية والكهربائية، وفقَ الشرق.

كما تتطلعُ مصر إلى تحقيق تبادل تجاري مع تركيا تصل نسبة نموه إلى 15% خلال عامي 2024 و 2025؛ ليصل حجم التبادل التجاري إلى 7.2 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار سُجلت خلال العام الماضي 2023.

وفي وقتٍ سابق… أعلنَ محمد معيط، وزير المالية المصري، إن بلادهُ تسعى لتنويع مصادر الدخل والتمويل وتوفير أدوات مالية مختلفة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.

معيط؛ وفي بيانٍ صادر عن وزارة المالية المصرية، أكد أنّ الحكومة المصرية تعتزم جذب المزيد من المستثمرين، وضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

ولفتَ معيط في ذات البيان، إلى مساع الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب؛ مما يضمن زيادة التدفقات الاستثمارية.

بدورها كشفتْ هالة سعيد وزيرة التخطيط المصرية، أن عائدات قناة السويس تراجعتْ إلى 60-65% خلال الربع الأول من العام الحالي؛ متأثرةً بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

هالة سعيد، خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8%، مشيرةً إلى أنَ معدل النمو الاقتصادي تباطئ في الربع الثاني إلى 2.3% مقارنة بــ2.63% خلال الربع الأول.