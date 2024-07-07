لا داعي للخوف من تأثير بركان إتنا على الأجواء الليبية

أخبار ليبيا 24

بعد أن ثار بركان (إتنا) في صقلية جنوب إيطاليا قبل ثلاثة أيام، وصلت سحابة غاز ثاني أكسيد الكبريت، إلى الأجواء الليبية، خصوصاً في المنطقة الشرقية، وأفاد المرصد التونسي للطقس والمناخ في بيان، أن غاز ثاني أكسيد الكبريت بلغ شرق ليبيا ويتجه نحو الصحراء الليبية.

مرور الغاز في الأجواء الليبية سريع

ووفقاً للمرصد فإن “المصدر الطبيعي الوحيد لغاز ثاني أكسيد الكبريت هو البراكين، لكن نسبتها ضعيفة مقارنة ببقية المصادر وهي الأنشطة الصناعية ووسائل النقل”.

وأضاف المرصد، أن هذا الغاز يتسبب في الأمطار الحمضية المضرة بالنباتات والموارد المائية، غير أنه أوضح أن “هذه الأمطار لن تنزل بليبيا أو بتونس بسبب غياب التقلبات”.

وطمأن المرصد المواطنين حول تأثيرات الغاز مؤكداً على “ليس هناك خطر كبير من هذا الغاز الموجود خاصة في الطبقات العليا من الجو ومروره بليبيا سيكون سريعًا ونسبة تركُّزه ليست عالية جدًا”. كما كشف حسب توقعاته أن “هذه الغازات بصدد التحرك من سواحل الشرق الليبي إلى الصحراء الليبية اليوم الأحد بسبب التيارات الهوائية الشمالية على شرق ليبيا”، مشيرًا إلى أن “التركز سيصبح ضعيفًا غدًا الإثنين”.

وأضاف المرصد “لا خطر من هذا البركان، وأن الحديث عن تسببه في تسونامي هو من وحي الخيال وغير صحيح”، موضحًا أن “السبب الرئيسي لموجات التسونامي هي الزلازل القوية جدًا في المحيطات والبحار”. وأضاف أن “كل الرجات التي وقعت جنوب إيطاليا السبت والأيام الماضية ضعيفة جدًا وتراوحت قوتها بين 1.5 و 2.5 درجات فقط على سلم ريختر”.

والجدير بالذكر أن ثاني أكسيد الكبريت هو مركب كيميائي ينتج طبيعيًا من البراكين وصناعيًا من العديد من العمليات الصناعية ومن حرق المشتقات النفطية التي تحتوي على مركبات الكبريت.

وينصح مختصون من تجنب التعرض لثاني أكسيد الكبريت الذي قد يؤدي إلى الإضرار بالجهاز التنفسي البشري ويجعل التنفس صعبًا. كما أن الأشخاص المصابين بالربو، وخاصة الأطفال حساسون لتأثيرات ثاني أكسيد الكبريت.