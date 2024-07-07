الأخبارليبيا

عقيلة صالح يبحث مع الكبير توحيد مصرف ليبيا المركزي وتطوير الخدمات المصرفية

المستشار عقيلة صالح يناقش مع المحافظ الكبير الميزانية الموحدة والقوانين المصرفية

7 يوليو، 2024 2:55 ص
0 0
عقيلة صالح يبحث مع الكبير توحيد مصرف ليبيا المركزي وتطوير الخدمات المصرفية
عقيلة صالح يبحث مع الكبير توحيد مصرف ليبيا المركزي وتطوير الخدمات المصرفية

أخبار ليبيا 24

أهمية التواصل المستمر بين مصرف ليبيا المركزي ومجلس النواب

في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي في ليبيا، التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب المحافظ مرعي البرعصي في القاهرة. تناول اللقاء العديد من القضايا الحيوية، أبرزها توحيد المصرف المركزي الذي يُعدّ أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في البلاد.

عقيلة صالح يلتقي بالصديق الكبير ومرعي البرعصي في القاهرة

كما تمت مناقشة تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، وهي خطوات ضرورية لمواكبة التطورات العالمية في القطاع المصرفي. اعتمدت الأطراف المعنية الخطوات اللازمة لاعتماد الميزانية الموحدة لعام 2024، مما يعكس رغبة جادة في تحقيق الشفافية المالية وتوحيد الجهود لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

عقيلة صالح يبحث مع الكبير توحيد مصرف ليبيا المركزي وتطوير الخدمات المصرفية
عقيلة صالح يبحث مع الكبير توحيد مصرف ليبيا المركزي وتطوير الخدمات المصرفية

مناقشة توحيد المصرف المركزي وتطوير الخدمات المصرفية

وأشار المستشار عقيلة صالح إلى أهمية القوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر مع مؤسسات الدولة المختلفة لضمان تنفيذ السياسات المالية بكفاءة وفعالية. كما تم التطرق إلى مقترحات لمعالجة قضايا المبادلة ودعم المحروقات، وهو ما يعكس حرص القيادة الليبية على تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

اعتماد الميزانية الموحدة لعام 2024 وقوانين القطاع المصرفي

وفي ختام اللقاء، عبّر رئيس مجلس النواب عن امتنانه للدور الهام الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاحتياطيات المالية والاستدامة الاقتصادية، مؤكدًا على دعم مجلس النواب الكامل لهذه الجهود. كما شدد على أهمية استمرار التواصل بين مجلس النواب والمصرف المركزي لتحقيق الأهداف المشتركة.

عقيلة صالح يبحث مع الكبير توحيد مصرف ليبيا المركزي وتطوير الخدمات المصرفية
عقيلة صالح يبحث مع الكبير توحيد مصرف ليبيا المركزي وتطوير الخدمات المصرفية
الوسوم
7 يوليو، 2024 2:55 ص
0 0

المزيد من الأخبار

الحويج-الاقتصاد

صحيفة صدى الاقتصادية تدين تهديدات الحويج بنشر وثائق رسمية تُظهر مخالفات وزارة الاقتصاد

7 يوليو، 2024 2:39 ص
أزمة رأس اجدير.. صراع داخلي يعطل الحدود الليبية التونسية

تجفيف منابع التهريب يضر الاقتصاد التونسي.. معبر رأس اجدير في خطر

7 يوليو، 2024 2:22 ص
image 6483441 9

قعيم يناقش مع الشركات النفطية مشاكل توزيع الوقود

6 يوليو، 2024 9:12 م
image 6483441 8

مبادرة صناعة كادر ليبي تحتفل بتخريج 140 متدرب

6 يوليو، 2024 8:45 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى