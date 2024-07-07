رويترز: العراق يشترى قرابة 6 ملايين طن من القمح

أعلن حيدر نوري الكرعاوي، المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية، عن قيام بلادهِ بشراء 5.9 مليون طن من القمح المحلي؛ وذلك خلال موسم الحصاد الحالي وفقَ ما نقلتهُ وكالة رويترز للأنباء.

وبحسبِ توقعات وكالة رويترز للأنباء، من المتوقع أن يصل حجم المشتريات للقمح في العراق حتى نهاية الموسم الحالي -الذي بدأ في أبريل الماضي- إلى 6.3 مليون طن، وفقَ رويترز.

من جهةٍ أخرى… دعا صندوق النقد الدولي العراق إلى زيادة وتنويع صادراته غير النفطية وذلك لتفادي تعرض الاقتصاد العراقي إلى صدمات أسعار النفط، وحذّر الصندوق في تقريره حول مستقبل الاقتصاد العراقي من انخفاض أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات أوبك+ للإنتاج؛ الأمر الذي سينعكس على حسابات العراق المالية والخارجية، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

كما حضّ صندوق النقد الدولي العراق لتحقيق نمو غير نفطي حتى يتسنى لها استيعاب القوى العاملة المتنامية بسرعة، وفقَ تقديراته.

وفي الأثناء… قالت منظمة أوبك إن العراق أخفقَ في الالتزام بهدف إنتاج النفط الذي حددتهُ المنظمة، إذ ضح العراق -ثاني أكبر منتج في أوبك– ما يصل إلى 4.17 مليون برميل يوميًا بسحب بيانات وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وفي هذا السياق… يعتزم العراق دراسة الاستثمار في قطاع النفط خارج حدوده؛ بُغية زيادة الإيرادات والصادرات، بحسبِ ما أكدهُ رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني الذي وصفَ المشروع بغير المسبوق.