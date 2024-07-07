درنة تحت الأنقاض.. قصة الصمود والبحث عن العدالة في وجه الكارثة “6”

أنا محمد صالح جبريل اللافي، محامٍ وساكن في درنة، شهدت مدينتي العزيزة لحظات من الصعاب والتحديات الهائلة. في قصتي، سأحكي لكم عن معاناة درنة خلال كارثة لم يتوقعها أحد، وعن رحلتي الشخصية كمحامٍ للبحث عن العدالة وإعادة الأمل إلى قلوب أهلي وأحبائي. إنها قصة عن الصمود والتضامن في وجه الظروف القاسية، وعن البحث عن الحقيقة والعدالة في عالم مليء بالتحديات.

مرت مدينة درنة بلحظات قاسية في صباح يوم 11 سبتمبر 2023، عندما دمر إعصار مدمر المدينة وتركها غارقة في الحزن والدمار. كانت الكارثة نتيجة انهيار سد لم يصن منذ سنوات طويلة، مما أدى إلى انقطاع الاتصالات وغموض المعلومات، وتفاقم الفوضى والدمار.

على الرغم من الظروف الصعبة، شهدنا تضامنًا مذهلًا من الشعب الليبي بأسره، حيث هب الجميع لمساعدة المدينة المتضررة. بذلت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية جهودًا كبيرة لتخفيف الكارثة، وساهمت الحكومة الليبية في تقديم الدعم والمساعدات.

كشفت الكارثة عن تقصير الحكومة في صيانة السد والتحضير لمثل هذه الكوارث، مما أدى إلى شعورنا بضرورة تحرك قانوني لمحاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة. بدأنا، كمحامين ومواطنين محليين، بتنظيم حملات قانونية لتقديم الدعم والمطالبة بتعويضات للمتضررين.

في خضم الفوضى، تضامنت المجتمع المحلي والدولي لدعم جهود إعادة البناء، وبدأت المدينة تستعيد حيويتها تدريجيًا. كانت رحلة التعافي طويلة وشاقة، لكنها مليئة بالأمل والإصرار على بناء مستقبل أفضل.

القضاء يحقق العدالة ويفتح الأمل للمستقبل

بعد مرور عدة أشهر على الكارثة، تحركت الأمور نحو تحقيق العدالة. عمل القضاء الليبي بجدية لمعالجة القضايا المتعلقة بالمتوفين ومسائل المواريث.

أدى ذلك إلى تحقيق نوع من الطمأنينة والأمل بين أهالي درنة، حيث شعروا بأن العدالة تُحقق وأن حقوقهم محفوظة. كان لهذا التحرك القضائي دور كبير في إعادة بناء الثقة بين المواطنين والحكومة، وأعطى دفعة قوية لجهود إعادة الإعمار والبناء.

لقد كانت هذه التجربة قاسية ومؤلمة، لكنها أظهرت قوة وصلابة الشعب الليبي، وقدرتنا على التكاتف والتضامن في وجه الصعاب. من خلال العمل المشترك والإصرار على تحقيق العدالة، استطعنا أن نعيد الأمل لدرنة، ونتطلع الآن إلى مستقبل أكثر إشراقًا وأمانًا.

ستظل درنة دائمًا رمزًا للصمود والأمل، وستبقى قصتها تُروى للأجيال القادمة كدليل على قوة ووحدة الشعب الليبي في مواجهة التحديات. سنواصل العمل معًا لبناء مدينة أقوى وأجمل، حاملة في قلوبنا العزيمة والإصرار على تحقيق مستقبل أفضل.