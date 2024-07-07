بالقاسم حفتر يبرم اتفاقية لإنشاء كباري مع شركة مصرية

أخبار ليبيا 24

وقّع المهندس بالقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة اليوم عقودًا جديدة مع شركة المقاولون العرب المصرية لإنشاء عدة (كباري) في المناطق المتضررة من الفيضانات بالجبل الأخضر.

تطوير البنية التحتية للمناطق المتضررة

وبحسب ما نشره بيان الصندوق، أن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار تعزيز البنية التحتية للمناطق المتضررة من الفيضانات، وتستهدف “إنشاء عدة كباري حيوية، أهمها: كوبري وادي الحصين، كوبري وادي الكوف، وكوبري الخروبة”.

وأوضح البيان أن هذه العقود “وُقِّعت مع عدة شركات متخصصة في مجال إنشاء الكباري، بهدف ضمان تنفيذ المشاريع بأعلى معايير الجودة والكفاءة”، مشيراً إلى أن “هذه العقود جزء من جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة وتحسين شبكة الطرق والجسور، مما يُسهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع وتعزيز التنمية الاقتصادية”.

وأعرب المهندس بلقاسم حفتر، عن سعادته بتوقيع هذه العقود، متوقعًا أن تسهم هذه المشاريع بشكل كبير في تحسين البنية التحتية ودعم الاستقرار في المناطق المتضررة، كما أكد التزام الصندوق بتنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير لضمان جودتها واستدامتها.

يأتي هذا الاتفاق الجديد، بعد يوم واحد من توقيعه عقود تنفيذ 6 مشاريع في مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر مع شركة «Neom» المصرية التابعة لمجموعة «العرجاني» المصرية، وفقاً لبيان الصندوق.

وأبرم الصندوق عدد من الشراكات والاتفاقيات، لإعادة الإعمار مع شركات مصرية وإماراتية , وبرتغالية وفرنسية، من أجل التسريع في عملية إعادة الإعمار ورفع المعاناة التي يعيشها المواطن لاسيما في المدن المتضررة في الجبل الأخضر.