النفس.. العدو الحقيقي للإنسان

حين رفض إبليس السجود لآدم، لم يكن هناك شيطان يوسوس له. إذن، من أين أتت الوسوسة؟ هذا السؤال يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة النفس ودورها في دفع الإنسان نحو المعاصي. النفس، تلك الكلمة التي تكررت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، تمثل العدو الحقيقي للإنسان، وليس الشيطان كما يعتقد الكثيرون.

إبليس والنفس.. من هو العدو الأول؟

في سورة “ق”، يقول الله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ}. هذا التأكيد الإلهي على معرفة الله بما توسوس به النفس يضعنا أمام حقيقة مفادها أن النفس هي مصدر الكثير من الأفكار والسلوكيات التي قد تجر الإنسان نحو الخطأ.

الآيات القرآنية التي تفضح دور النفس في الوسوسة

القرآن الكريم يوضح بجلاء دور النفس في ارتكاب المعاصي، كما في قوله تعالى: {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا}، مما يدل على أن الشيطان ليس بتلك القوة التي يتصورها البعض. بالمقابل، نجد النفس، تلك القنبلة الموقوتة التي تكمن في داخل الإنسان، هي التي تدفعه للوقوع في المحظورات. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة “الإسراء”: {اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا}، وفي سورة “غافر”: {الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ}، وفي سورة “المدثر”: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ}، وفي سورة “النازعات”: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ}، وفي سورة “التكوير”: {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ}.

كيف تغلب النفس هواها؟ نصائح من القرآن والسنة

العلماء يشرحون أن الآلهة التي كانت تُعبد من دون الله، مثل اللات والعزى ومناة وغيرها، قد هُدمت، لكن إلهًا مزيفًا مازال يُعبد، وهو هوى النفس. يقول الله تعالى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ}، ومعنى ذلك أن هوى النفس إذا تمكن من الإنسان، فإنه لا يصغي لشرع ولا لوازع ديني، بل يفعل ما يريد دون حساب.

الآثار السلبية لهذا الوضع تظهر في كثير من الأحداث التاريخية والدينية، مثل جريمة قتل قابيل لأخيه هابيل، حيث يقول الله تعالى: {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ}. عندما نسأل شخصًا وقع في معصية ما، ونرى أنه يلوم الشيطان على فعلته، نتبين أن كل فعل محرم وراءه إما الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء.

هل نلقي اللوم على الشيطان؟ إعادة التفكير في المسؤولية

إن إدراك هذه الحقائق يضعنا أمام مسؤولية كبيرة في محاربة النفس قبل محاربة الشيطان. النفس الأمارة بالسوء أخطر بكثير، فهي التي تدفع الإنسان للمعصية من خلال إغفال الثواب والعقاب. قال الله في محكم كتابه: {وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ}. لذلك، يجب علينا التضرع إلى الله والدعاء بأن يطهر نفوسنا ويغفر لنا ذنوبنا.

أخيرًا، هناك هرمون يفرز خلايا على القلب عندما نلهى عن ذكر الله، ويكون غشاء يسمى “الران” يسبب اكتئابًا وحزنًا شديدًا. قال الله تعالى: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ}. إدراك هذه الحقيقة يدفعنا للحرص على ذكر الله والتضرع إليه دائمًا، لنحمي أنفسنا من شرور النفس ونبقى قريبين من الله.