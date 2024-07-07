النائب العام يخلي سراح مدير المركز الوطني للامتحانات

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أعلن مكتب النائب العام عن إخلاء سبيل أحمد مسعود مدير عام المركز الوطني للامتحانات، بعد أن قدم استقالته بسبب تفشي ظاهرة الغش، لتلقي النيابة عليه على خلفية توجيه النائب العام ببحث الوقائع، التي استدل حولها جهاز الأمن الداخلي في مواجهة مدير مركز الامتحانات.

تحريك الدعوى ضد مسؤولي اللجان المخالفة

وأشار البيان الذي نشره مكتب النائب العام، إلى أن التحقيق في شواهد ساقها مسؤول المركز للدلالة على اختلال نظم تقييم طلاب السنة الأخيرة من مرحلة التعليم الإعدادي؛ موضحًا أن التحقيقات خلصت إلى تحديد 18 لجنة مراقبة شهدت نشاطًا أثَّر على شؤون الامتحانات ونظمها، وتم تحريك الدعوى القضائية ضد مسؤولي تلك اللجان.

وقدم مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود استقالته الأربعاء الماضي، في بث حي أمام وزير التعليم موسى المقريف؛ بسبب تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات. وعلل استقالته بالقول: “للأسف في ليبيا الغش برعاية المعلمين والمعلمات ومشرفي اللجان”.

اختفاء مسعود بعد ساعات من استقالته، أثار مخاوف النقابات قبل أن تعلن النيابة العامة عن إيقافه، وأصدرت نقابة معلمي طرابلس بياناً استنكرت فيه احتجاز المقريف “السلطات التنفيذية والتشريعية السعي إلى إطلاقه”، مشيرة إلى أنه “أحدث الكثير من التغيير في المركز الوطني للامتحانات، وعمل جاهدا للحد من ظاهرة الغش”.

ووصلت نسبة النجاح لنتائج الشهادة الاعدادية 95 و99%، في بعض المناطق الأمر الذي اعتبره مسعود “مستحيلاً”.

وفي 25 يونيو الماضي، أعلن النائب العام، المستشار الصديق الصور، دعمه الجهود المبذولة من أجل القضاء على ظاهرة الغش في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، موجهًا بعدم التهاون مع كل من يقوم أو يساعد على الغش بجميع أشكاله من الطلبة أو من المكلفين بالإشراف على الامتحانات.