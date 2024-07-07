المركز الوطني للامتحانات يُطلق خدمة لمراجعة إجابات الطلبة في امتحانات الشهادة الإعدادية

أطلق المركز الوطني للامتحانات؛ خدمةً تمكن الطلبة من التأكد من إجاباتهم في امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأوضحتْ وزارة التربية والتعليم أن الطلبة يُمكنهم التأكد من إجاباتهم «عبر موقع نتائج الامتحانات – خدمة عرض أوراق إجابة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي» وفقّ منشورها.

بدوره أكد المركز الوطني للامتحان أنّ «بإمكان التلاميذ و أولياء أمورهم الآن مراجعة أوراق إجاباتهم والتأكد من الدرجات المتحصلين عليها بالامتحان من خلال خانة (عرض أوراق الإجابة) والاطلاع على أوراق إجابة المواد ومقارنتها بالإجابة الصحيحة إذ ترمز (ط) إلى إجابة التلميذ فيما ترمز (ص) إلى الإجابة الصحيحة» وفقَ منشور المركز الوطني للامتحانات.

ولفت المركز إلى أنه وفي حال وجود أي طعن في الاجابات، فعلى التلميذ التوجه إلى مكتب الامتحانات بمراقبة التربية والتعليم التابع لها، على أن تقبل الطعون في درجات الامتحان ابتداءً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس.

وكان المركز الوطني للامتحانات التابع لـ وزارة التربية والتعليم في حكومة الدبيبة منتهية الولاية قد أصدر تعليمات جديدة تتيح للطلاب مراجعة أوراق إجاباتهم وفتح باب الطعون في درجات الامتحانات النهائية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة بين الطلاب وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية، وتوفير فرصة عادلة للطلاب لمراجعة درجاتهم والتأكد من صحتها.

وتضمنت التعليمات: عدم قبول الطعون إلا في درجات الامتحان النهائي فقط، بالإضافة إلى إلزام الطلبة بتحديد المادة والفقرة المراد الطعن فيها، مرفقة بنسخة من ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة وتقرير التوضيح بالدلالات.