الصادق يؤكد على نشر نتائج الفريق الفني لأزمة المياه الجوفية الأسبوع المقبل

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أكد صالح الصادق رئيس الفريق الفني المشكّل من جهاز الإسكان والمرافق إن اللجنة المكلفة بالبحث عن معرفة أسباب ارتفاع المياه الجوفية في زليتن، قد انتهت من أعمالها، وخلال أسبوع سيجري إصدار التقرير النهائي لمعرفة مصادر المياه وحركتها وأسباب طفحها في المناطق المتضررة.

الانتهاء من إجراء الدراسات حول ارتفاع منسوب المياه

وأضاف الصادق في مداخلة تلفزيونية، أن الدراسات الجيوفيزيائية والجيوتقنية والدراسات المسحية قد اكتملت بإشراف عناصر وطنية، مضيفاً أن كل هذه النتائج سيعتمد عليها المكتب الاستشاري الأجنبي في تطبيق نموذج رياضي وإجراء مجموعة من التصاميم تضمن نزوح المياه بطرق سليمة لا تؤدي إلى حدوث أضرار.

وأشار الصادق إلى تضرر أكثر من 1500 منزل بتشققات وهبوطات، نتيجة لما شهدته المناطق المتضررة خلال الشهور الماضية من ارتفاعات وانخفاضات في منسوب المياه.

كما أشار الصادق إلى أن اعتماد مدينة زليتن على مياه النهر الصناعي، وعدم استخدامها لآبار المياه الجوفية أدى إلى تراكم المياه وتسربها إلى الخزانات السطحية، عن طريق مياه الصرف الصحي ما نتج عنه طفح للمياه في بعض المناطق.

وتعمل اللجان الفنية، على دراسة الوضع، وخلال الشهر الماضي، عقد فريق الخبراء المشكل اجتماعاً، لتحليل بيانات قياسات منسوب المياه بآبار المناطق المتضررة ومناطق الجوار، والانتهاء من رسم الخرائط المبدئية، وإجراء قياسات لمنسوب المياه في بعض آبار المراقبة بمحلة النشيع لمعرفة أسباب ارتفاع المنسوب، وإجراء أربع جسات سطحية للكشف على الطبقات السطحية وأخذ عينات من المياه لتحليلها ومعرفة نوعيتها بمحلتي النشيع ورماية، ومتابعة أعمال تنفيذ خط النزح، ومناقشة بعض الصعوبات التي تواجه الشركة المنفذة.