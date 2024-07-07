الدولار يرتفع أمام الدولار في السوق الموازية

عاود سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية الارتفاع مجددًا من مستوى 6.88 دينار إلى 6.90 دينار، وسط عجز -صريح- من قبل مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي الذي فقد الكثير من قيمته.

بدوره ارتفع سعر صرف اليورو بشكل طفيف مسجلاً 7.36 من أصل 7.35 كان قد سجلها في تعاملات سابقة، وبلغ يعر صرف الباوند 8.55 دينار، قي حين سجل سعر صرف الليرة التركية 0.20 دينار، وجرى تداول الدينار التونسي بـ2.15 دينار، في السوق الموازية.

وفي تعاملات السوق الرسمية حققَ سعر صرف الدولار استقرارًا عند مستوى 4.87 دينار دون تغييّر، والأمر ينطبق على سعر صرف اليورو الذي سجل مستوى 5.23 دينار، في حين بلغ سعر الجنيه الإسترليني 6.17 دينار، وفقَ الشنرة اصلادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أما أسعار العملات العربية -في السوق الرسمية- فقد استقرَ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للأسعار.

ولم يُسعف فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بشكل مؤقت، الدينار من الإنهيار، إذ وجَه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بتنفيذ قرار فرض ضريبة بنسبة 27%، إلا أن هذه الضريبة لم تسعف الدينار من التراجع إلى مستوياتٍ قياسية، إذ يواصل الدينار الهبوط إلى مستوياتٍ متدنية منذ أغسطس الماضي (2023) عندما كان يتداول الدولار في السوق الموازية بـ5.15 دينار للدولار الواحد، بحسب محللين اقتصاديين.