البديري: يعلن عن عودة الكهرباء لبنغازي يوم الثلاثاء المقبل

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أكد عوض البديري وزير الكهرباء بالحكومة الليبي، على عودة الكهرباء للأحياء بمدينة بنغازي يوم الثلاثاء القادم، إذ تعمل الفرق الفنية على إصلاح الأعطال وإعادة إمداد الكهرباء للمناطق المقطوعة عنها بأسرع وقت ممكن.

العمل يسير وفقاً للخطة المرسومة

وأضاف البديري خلال فيديو نشرته الحكومة الليبية على صفحتها بفيسبوك، خلال زيارته ومتابعته للعمل، قائلاً إن الخطة التي وضعتها وزارة الكهرباء لإعادة التغذية وإصلاح الأعطاب تسير وفقاً للجدول الزمني، ومن المتوقع أن تنتهي الفرق من عملها بحلول يوم الثلاثاء وترجع الكهرباء للأحياء المقطوعة عنها والمتضررة منذ عدة أيام، وأشار إلى أن هذه الحادثة قد تكون هي الأولى من نوعها حول العالم، إذ أن الكوابل المتضررة رئيسية ويصعب إصلاحها، وأشاد البديري بمتابعة الدكتور أسامة حماد رئيس الحكومة، وإصراره على رفع المعناة عن المواطنين بإياد حلول سريعة وجذرية، بالإضافة إلى توجيهات القيادة العامة والتسهيلات الأمنية، لإستيراد المعدات من الخارج، بحسب قول البديري.

وأشار البديري إلى أن أعمال الصيانة لشركة (بريزميان) الإيطالية، بالتعاون مع خبراء معتمدين وفريق من مهندسي الشركة العامة للكهرباء، تسير وفق الخطة الموضوعة.

وخلال الزيارة، استمع البديري إلى حديث الخبير المخول بتنفيذ الوصلات ذات التقنية العالية، وتابع شرحًا مفصلًا من مهندسي الشركة العامة للكهرباء حول المجهودات المبذولة للتغلب على الصعوبات.

وانقطعت الكهرباء عن مناطق عدة في مدينة بنغازي نتيجة تعرض كابل رئيسي للقطع خلال قيام إحدى الشركات المكلفة ببناء الجسور في المدينة بأعمالها، مما “تسبب في إحداث خسائر بالكابل أدت إلى خروج 15 محطة فرعية”، وفق ما أعلنته الحكومة.