الأزمة الليبية حاضرة في مباحثات مصرية - جزائرية

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري الجديد خلال اتصالٍ هاتفي مع أحمد عطاف نظيره الجزائري؛ حرص بلاده على التواصل الدائم والتنسيق مع الجزائر فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

ووفقًا لما نقلتهُ الخارجية المصرية فإن عبدالعاطي تلقى اتصالا من الوزير الجزائري؛ لبحث القضاي العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الملف الليبي.

كما ناقشّ الطرفان المصري والجزائري؛ آليات توطيد التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية ودفع الاستثمارات والتبادل التجاري، والتنسيق بين الجزائر ومصر تُجاه التحديات الإقليمية والدولية المشتركة

بدوره أبدى المسؤول الحزائري دعم بلاده وتضامنها الكامل مع مصر على مختلف المستويات، وتطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق.. في الإطار الثنائي أو فيما يخص السعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك، بحسبِ ما نقلته الخارجية المصرية.

وتُحاول الأطراف المتداخلة في الملف الليبية مساعدة الساسة الليبيين للوصول إلى صيغة توافقية تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجّلة، أما البعثة الأممية للدعم في ليبيا متمثلة في ستيفاني خوري فتحاول عبر عقد العديد من المباحثات شرقًا وغربًا وجنوبًا تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين للوصول غلى ارضية صلبة تبنى عليها الانتخابات؛ تحقيقًا لرغبة الليبيين.

وفي الأثناء… أكدتْ خوري خلال لقائها الحداد في طرابلس، على أهمية توحيد مؤسسات الدولة، ولاسيما المؤسسات الأمنية، داعيةً إلى ضرورة تعزيز التوافق السياسي وتوحيد مؤسسات البلاد لتلبية احتياجات الليبيين والحفاظ على سيادة ليبيا، بحسبِ ما جاء في منشور البعثة الأممية للدعم في ليبيا.