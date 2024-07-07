الأرصاد: استقرار ملحوظ في درجات الحرارة
الأرصاد: زيادة طفيفة في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين
أخبار ليبيا 24
من المتوقع أن تسُود حالة استقرار الطقس على أغلب مناطق البلاد متأثرةً بالمرتفع الجوي، في حين ستُسجل درجات الحرارة زيادة طفيفة على مناطق الشمال الغربي.
مناطق «رأس إجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»
من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلي شمالية شرقية، وستسجل درجات الحرارة القصوى مابين (30–35)مْ على المناطق الساحلية، مابين (37-40)مْ، بحسب الأرصاد.
مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»
توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلي شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، وأن تترواح درجات الحرارة مابين (27-32)مْ؛ وفقَ الأرصاد.
مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»
من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، وأن تتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق مابين (38–44)مْ.
مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»
حالة السماء ستكون صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب المتفرقة أحيانًا على مدينتي الكفرة وتازربو، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (37 –40)مْ، بحسب مركز الأرصاد الجوية.