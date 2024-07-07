إخلاء فوري.. إعصار بيريل يطرد سكان شواطئ تكساس من بيوتهم

أخبار ليبيا 24

لن ينام سكان سواحل ولاية تكساس الأمريكية في بيوتهم حالياً، وقد يطول الأمر، بعد صدور تحذير رسمي من أن العاصفة بيريل التي هاجمت المكسيك، قد تزور شواطئ الأمريكيين كإعصار، وطالبت السلطات سكان بعض الأماكن بالإخلاء. ونفذت موانئ تكساس أوامر الغلق اليوم، وعلى رأسها ميناء كوربوس كريستي.

مخاوف من حدوث كارثة إنسانية رغم الاحترازات الأمنية

تجدر الإشارة إلى أن “بيريل”، قد دخل بالفعل إلى طور الإعصار، وكان دخوله للفئة الخامسة كافياً لقتل أكثر من 12 إنساناً، حينما مر فقط بجوار الكاريبي، حسبما ذكرت مجلة “نيوزويك”.

التحذير أصدرته هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، لكل المقيمين من “خليج بافن” إلى سارجنت، بطول الشاطئ.. لكن الإعصار سيصل هذه المرة وقد أعد العدة ودخل الفئة الأولى.

وأعلنت الولاية أنها جاهزة لأي سيناريو، حتى إن كان سيئاً، في محاولة لطمأنة الجمهور القلق في تكساس.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فالرياح ستكون قادرة على التدمير، كجزء من إعصار سيمتد من لكل الشواطئ في الولاية، وهطول الأمطار الكثيفة قد يجعل الأمر أسوأ.

ورأى الخبراء الأمريكيون، أن الإعصار قد يكون خطيراً، ويجب أن يجري إخلاء كل المناطق التي من المحتمل أي يؤثر عليها.

ولأنه إعصار، سيكون من المحتمل أن تتحول رقصة الرياح مع المطر إلى فيضان، يدمر البيوت.

وشدد الخبراء على ضرورة أن تكون كل أسرة مستعدة للإخلاء الفوري، ولا بد من أن تكون السلطات جاهزة لمفاجآت التغير المناخي، التي تهين ذكاء العلماء وتصفعهم باحتمال خارج التوقعات.

ولفتوا إلى أن الاستعداد للاحتمال الأسوأ لا يعني أن الكارثة أمر حتمي، فمن الممكن أن تكون الأضرار في سياق التوقعات.