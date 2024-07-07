أسعار النفط تنتعش وتحظى برابع ارتفاع أسبوعي

حققتْ أسعار النفط رابع ارتفاع أسبوعي لها؛ مدفوعةً بانخفاض المخزونات الأميركية.

وسجلت أسعار النفط استقرارًا في جلسة إغلاق الجمعة، ليُغلق خام برنت الأسواق عند مستوى 86.54 دولار للبرميل، في حين انخفض الخام الأمريكي ليستقر بالقرب من مستويات 83 دولاراً للبرميل.

ووفقًا لتحليلات وكالة رويترز للأنباء، ارتفعت أسعار النفط الخام بـ 14% منذ أوائل يونيو الماضي؛ في ظل التوقعات الإيجابية للطلب على لوقود خلال فصل الصيف.

بدورها توقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.

وفي آخر جلسة تعاملات نفطية…سجلت أسعار النفط ف استقرارًا ملحوظًا بعد أن تراجعت بشكل طفيف في تعاملات بداية الأسبوع، جراء صدور تقرير أشار إلى زيادة طفيفة في مخزونات الخام الأميركية، إذ ارتفع سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت لتسوية أغسطس والتي انتهت يوم الجمعة سنتين إلى 86.41 دولار للبرميل.

وكان معهد البترول الأميركي قد أعلن مطلع يونيو الحاليّ عن انخفاض مخزونات الخام الأميركية بــ2.4 مليون برميل مما أدى إلى انتعاش الأسعار بشكل ملحوظ.