ميتشو: منتخب ليبيا يملك كل شيء للتأهل لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 

أخبار ليبيا 24

عبّر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، ميلوتان سريديوفيتش (ميتشو)، عن ثقته في أن ليبيا لديها كل شيء للتأهل لكأس الأمم الأفريقية التي ستقام في ديسمبر 2025 في المغرب.

وقال ميتشو، في تصريح مصور، إنّه بأمل بشدة أنّه بعد 13 عامًا من الغياب عن كأس الأمم الأفريقية، وبدعم من جماهيرها، سننجح في التأهل لكأس الأمم الأفريقية.

مجموعة ليبيا

وعن قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية، التي أوقعت ليبيا في مجموعة تضم كل من نيجيريا وبنين ورواندا، قال ميتشو: إن “المجموعة تنافسية جدا.. وربما تكون الأكثر تنافسية في جميع المجموعات الاثنتي عشرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية”.

وأضاف: أن “نيجيريا المتأهلة لنهائي كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج مع تمتلك عنصر الجودة الكبير، وهي المرشحة الأوفر حظًا في هذه المجموعة”.

وقال عن منتخب بنين الذي يدربه المدرب السابق لنيجيريا جيرنوت روهر مدرب ألماني يعيش في فرنسا، إنّه فريق جيد جدًا وفاز للتو على نيجيريا ورواندا في تصفيات كأس العالم الموجودين في نفس المجموعة.

وعن منتخب رواندا قال ميتشو، إنّه قادر على المنافسة حقًا.

حلم الليبيين

وقال ميتشو: “لدينا مجموعة تنافسية ولكن حلم الليبيين بعد 13 عامًا من المفترض أن يتحقق”.

وتابع المدرب الصربي: “لدينا فريق شاب يتمتع بالدعم الذي نتوقعه من المشجعين الذين يأتون خلف الفريق اعتمادًا على المباريات في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، نحتاج إلى تخطيط جيد جدا”.

وقال: “نؤمن أن ليبيا لديها كل ما تحتاج إليه بدعم كبير من الحكومة ومن قيادة الاتحاد الليبي لكرة القدم من نهج الوطنية الكبير من قبل اللاعبين وقيادة الجهاز الفني”.