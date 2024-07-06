معتدل وطبيب جراح.. بزشكيان يفوز بانتخابات الرئاسة في إيران 

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فاز المرشح المعتدل مسعود بزشكيان، الذي تعهد بفتح إيران على العالم وتوفير الحريات التي يتوق إليها شعبها، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، إن “بزشكيان حصل على أغلبية الأصوات التي تم الإدلاء بها يوم الجمعة، وأصبح الرئيس المقبل لإيران”.

وبلغت نسبة المشاركة نحو 50% في سباق متقارب بين بزشكيان، المعتدل الوحيد في المجموعة الأصلية من المرشحين الأربعة، والمفاوض النووي السابق المتشدد سعيد جليلي، وهو من أشد المدافعين عن تعميق العلاقات مع روسيا والصين.

وجاءت جولة الإعادة، يوم الجمعة، في أعقاب انتخابات 28 يونيو التي شهدت إقبالا منخفضا تاريخيا، عندما امتنع أكثر من 60% من الناخبين الإيرانيين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار خليفة لإبراهيم رئيسي، بعد وفاته في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

من هو بزشكيان؟

مسعود بزشكيان ولد في 29 سبتمبر 1954 في مدينة مهابا بمحافظة أذربيجان الغربية، وهو أكبر المرشحين سنا والوحيد بين المرشحين لانتخابات الرئاسة في إيران المنتمي للتيار الإصلاحي.

وعمل الطبيب الجراح وزيرا للصحة خلال الفترة من 2001- 2005 في الحكومة الثانية لمحمد خاتمي.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنصار بزشكيان وهم يرقصون في شوارع العديد من المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد، بينما أطلق سائقو السيارات أبواق السيارات ابتهاجًا بانتصاره.

ورغم أنه من المتوقع أن يكون للانتخابات تأثير ضئيل على سياسات الجمهورية الإسلامية، فإن الرئيس سوف يشارك عن كثب في اختيار خليفة لآية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يتخذ كل القرارات فيما يتعلق بالشؤون العليا للدولة.

وتراجعت نسبة إقبال الناخبين على مدى السنوات الأربع الماضية، وهو ما يقول منتقدون، إنه يسلط الضوء على تآكل الدعم لحكم رجال الدين في وقت يتزايد فيه الاستياء العام من الصعوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على الحريات السياسية والاجتماعية.