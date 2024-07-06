مبادرة صناعة كادر ليبي تحتفل بتخريج 140 متدرب

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ضمن مبادرة صناعة كادر ليبي التي أطلقتها الحكومة الليبية، اُحتُفِل بمدينة بنغازي بتخريج دفعات المتدربين في الدورات التدريبية التي نظمتها وزارة العمل والتأهيل، بالتعاون مع بلدية بنغازي وبلدية الزويتينة سلطان.

مبادرة صناعة كادر ليبي

وحضر الحفل الذي أُقيم اليوم السبت، الدكتور عبدالله الشارف إرحومة، وزير العمل والتأهيل وعددٍ من المسؤولين و المديرين، و مديري المكاتب بالوزارة وفقاً لبيان نشرته الحكومة على صفحتها بفيسبوك .

وتم تكريم أكثر من 140 متدربًا في مجالات متنوعة؛ مثل تصميم المواقع الإلكترونية، وصيانة المصاعد والسلالم المتحركة، وصيانة المولدات الكهربائية، وإدارة المستشفيات، وتصوير الأشعة، وفنيات المختبرات الطبية، بالإضافة إلى تدريبات أخرى.

وتأتي هذه الدورات في إطار مبادرة صناعة كادر ليبي، التي تهدف إلى تأهيل الشباب لدخول سوق العمل المحلي والخارجي.

وألقى وزير العمل كلمة خلال الحفل، أشاد فيها بجهود الخريجين ومثابرتهم خلال فترة التدريب، مؤكدًا على أهمية استمرار الدعم لهم للحصول على فرص عمل مناسبة، سواء في القطاع العام أو الخاص. كما أعرب عن تقديره للمكاتب المحلية والشركات التي نفذت هذه الدورات التدريبية.

وعبر الوزير عن سعادته بمشاركة المتدربين في الدورات التي أطلقها مجلس وزراء الحكومة الليبية ضمن مبادرة صناعة كادر ليبي لتدريب 25 ألف باحث عن العمل بالداخل، وتدريب 1000 باحث عن العمل بالخارج في مختلف المِهن، والتخصصات؛ بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وتعليمات و متابعة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد.

في نهاية الاحتفالية، تم توزيع شهادات التخرج على الخريجين، وتكريم الأفراد والشركات المشاركة في إنجاح هذه المبادرة، مع التأكيد على استمرارية الدعم والمتابعة للباحثين عن العمل بعد التدريب لضمان دخولهم بثقة في سوق العمل.