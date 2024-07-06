قعيم يناقش مع الشركات النفطية مشاكل توزيع الوقود

أخبار ليبيا 24

ناقش فرج قعيم وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، إمدادات الوقود من مستودعات شركة البريقة للنفط في رأس المنقار، وصولًا إلى المحطات في مختلف المدن والمناطق الليبية، وبحث سبل تذليل المشاكل التي يواجهها السائقون.

حلحلة المختنقات التي يواجهها موزعي الوقود

وناقش الاجتماع عدد من الملفات الأخرى، منها مشكلة انخفاض المخزون في بعض المحطات وأسبابه، ضم اللقاء مسؤولين في شركة البريقة والمستودع وشركات النقل، بالإضافة إلى الشركات الموزعة: الشرارة، ليبيا نفط، الراحلة، الطرق السريعة، بمشاركة ممثّلين عن (اللواء طارق بن زياد المعزّز)، وجهاز الأمن الداخلي، والضباط المكلفين بملف الوقود، بحسب بيان نشرته صفحة وكيل الوزارة على فيسبوك.

وبحسب البيان أن المجتمعين ناقشوا مشاكل نقل الوقود، والعوائق التي يواجهها السائقون من ضمنها صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ مدة، وإمكانية (التعبئة المباشرة) بنقاط توزيع الغاز، فضلا عن تحديث أسطول النقل الخاص بالشركات الناقلة.

هذا وقد تطرق اللقاء إلى مناقشة مشكلة، انخفاض مخزون الوقود وشحه في بعض المحطات وأسبابه، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الاقتصاد إزاء رفع تسعيرة النقل المعتمدة منذ أكثر من أربع سنوات.

وفي سياق آخر منفصل، اجتمع مع العميد علي آدم مدير أمن القبة، إذ تطرق اللقاء إلى مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية في مدينة القبة، والتحديات التي تواجهها الجهات الأمنية عند التعامل مع هذا الملف الحساس.

ومن المقرر أن يتم تشكيل غرفة أمنية تضم مديريات أمن، ( درنة وأم الرزم والقبة والأبرق) وذلك لبسط الأمن والحد من المظاهر السلبية ومحاربة الممنوعات، بحسب ما جاء في البيان.