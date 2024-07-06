فتح باب الطعون لـ امتحانات الثانوية بصرامة وإجراءات جديدة لضمان الشفافية

في خطوة تعكس حرصه على الشفافية والنزاهة في عمليات الامتحانات والتقييم، أصدر المركز الوطني للامتحانات التابع لـ وزارة التربية والتعليم في حكومة الدبيبة منتهية الولاية تعليمات جديدة تتيح للطلاب مراجعة أوراق إجاباتهم وفتح باب الطعون في درجات الامتحانات النهائية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة بين الطلاب وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية، وتوفير فرصة عادلة للطلاب لمراجعة درجاتهم والتأكد من صحتها.

إجراءات صارمة لقبول طلبات الطعون في الامتحانات



جاء في التعليمات الصادرة عن المركز الوطني للامتحانات بتاريخ 4 يوليو 2024، والتي تحمل الرقم الإشاري (إش. في 418-10-24)، ضرورة فتح مكاتب الامتحانات لقبول طلبات المراجعة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 يوليو وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 11 يوليو. وقد شملت التعليمات عدة بنود تهدف إلى تنظيم عملية الطعون وضمان عدم وجود تجاوزات أو استغلال غير مبرر لهذا الحق.

تحديد المواد والأسئلة المطلوب الطعن فيها بدقة

من أبرز البنود التي تضمنتها التعليمات، أنه لا تُقبل الطعون إلا في درجات الامتحان النهائي فقط، ما يعني أن الطلاب غير قادرين على الطعن في درجات الأعمال المستمرة أو الامتحانات المدرسية. كما ألزمت التعليمات الطلاب بتحديد المادة والفقرة المراد الطعن فيها، مرفقة بنسخة من ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة وتقرير التوضيح بالدلالات. هذا الإجراء يضمن دقة ووضوح الطعون المقدمة ويمنع تقديم طعون عامة دون تحديد الأخطاء المراد تصحيحها.

التزام بتقديم المستندات بصيغة PDF

كما شددت التعليمات على ضرورة تقديم المستندات بصيغة PDF، وأكدت على استخدام الماسح الضوئي (scanner) الموجود في المكاتب، بدلاً من تصوير المستندات عبر الهاتف، وذلك لضمان وضوح المستندات المرسلة. وألزمت التعليمات جمع كل مادة على حدة في ملف PDF وإرسال الطلبات إلى المركز الوطني للامتحانات عبر الغرفة المخصصة للطعون بكتاب رسمي مرفق بكشف يحتوي على أسماء الطلاب المتقدمين بطلبات الطعون مع أرقام جلوسهم.

إرسال الطعون إلى المركز الوطني للامتحانات فقط.

هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية عادلة وشفافة. ومن المتوقع أن تساهم في تقليل الشكاوى المتعلقة بالامتحانات وزيادة رضى الطلاب وأولياء الأمور. كما أنها تعكس التزام وزارة التربية والتعليم بتطوير النظام التعليمي وضمان حقوق الطلاب في مراجعة درجاتهم والتأكد من صحة التقييمات الممنوحة لهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعليمات قد أثارت ردود فعل متباينة بين الطلاب وأولياء الأمور. ففي حين رحب البعض بهذه الخطوة واعتبروها فرصة ثمينة لضمان العدالة في تقييم الامتحانات، أعرب آخرون عن قلقهم من أن تكون الإجراءات المعقدة وشروط تقديم الطعون عائقاً أمام حصول الطلاب على حقهم في المراجعة.

في النهاية، يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحسين مستوى الثقة بين الطلاب والمؤسسات التعليمية، وتعزيز الشفافية في عمليات التقييم، وهو ما يتماشى مع رؤية وزارة التربية والتعليم لتطوير النظام التعليمي في ليبيا وتقديم خدمات تعليمية بجودة عالية لجميع الطلاب.