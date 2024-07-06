طقس ليبيا: اعتدال في درجات الحرارة بفعل مرتفع جوي 

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث اعتدال في حالة الطقس على أغلب مناطق البلاد بسبب مرتفع جوي يتمركز شمال ليبيا.

وقال المركز، اليوم السبت، إن درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب مناطق الشمال ما بين (29-35) مئوية، وتسجل زيادة تدريجية طفيفة بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي خاصةً على مناطق الدواخل، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الوسط والجنوب ما بين (35-40) مئوية.

تفاصيل الطقس

وفي شمال غرب ليبيا حالة السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29–32) مئوية على المناطق الساحلية، وما بين (33-37) مئوية على الدواخل.

والسماء في الشمال الشرقي قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27-32) مئوية.

طقس حار في جنوب ليبيا

وعن حالة الطقس في جنوب ليبيا، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن حالة السماء في جنوب غرب البلاد صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (35–40) مئوية. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنها ستسجل زيادة يوم الغد على غدامس.

أما في الجنوب الشرقي، السماء صافية كذلك، الرياح شمالية شرقية شمالية غربية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36 –40) مئوية.