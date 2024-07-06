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درنة تحت الأنقاض.. قصة الصمود والبحث عن العدالة في وجه الكارثة “5”
أخبار ليبيا 24
أنا محمد صالح جبريل اللافي، محامٍ وساكن في درنة، شهدت مدينتي العزيزة لحظات من الصعاب والتحديات الهائلة. في قصتي، سأحكي لكم عن معاناة درنة خلال كارثة لم يتوقعها أحد، وعن رحلتي الشخصية كمحامٍ للبحث عن العدالة وإعادة الأمل إلى قلوب أهلي وأحبائي. إنها قصة عن الصمود والتضامن في وجه الظروف القاسية، وعن البحث عن الحقيقة والعدالة في عالم مليء بالتحديات.
الفصل الأول: درنة في وجه العاصفة.. صباح مأساوي
الفصل الثاني: درنة في خضم الفوضى.. جهود الإنقاذ والتضامن
الفصل الثالث: درنة في مواجهة المسؤولية.. تداعيات الكارثة
الفصل الرابع.. درنة في طلب العدالة.. البحث عن الحقيقة