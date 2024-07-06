درنة تحت الأنقاض.. قصة الصمود والبحث عن العدالة في وجه الكارثة “5”

مع مرور الوقت واستمرار الجهود المبذولة، بدأت درنة تنهض من جديد. كانت العملية بطيئة ومؤلمة، لكن الأمل كان يتزايد يومًا بعد يوم. السجل المدني شرع في منح بدل فاقد للوثائق والمستندات لأهالي درنة بعد الكارثة، وكانت هذه خطوة كبيرة نحو إعادة الأمور إلى نصابها.

لا زال هناك بلاغات عن جثامين لم يتم التعرف على هويتها، وكذلك مفقودين قد يكون البحر تكفل بدفنها بعدما ابتلع جزءًا كبيرًا من أطلال المدينة المنكوبة. كانت هذه البلاغات تزيد من حزننا وألمنا، لكنها كانت أيضًا دافعًا لنا للاستمرار في البحث والإنقاذ وإعادة البناء.

كنا نأمل أن يكون القضاء الليبي على مستوى الحدث، وأن يلبي طلبات أهالي درنة بإرجاع حقوقهم وصرف التعويضات ومحاسبة المسؤولين المقصرين. كانت تلك الآمال تغذي عزيمتنا وتدفعنا للعمل بجدية أكبر لتحقيق العدالة. درنة مرت بأهوال طوال العقد الأخير، بداية من الإرهاب وداعش وصولًا إلى الإعصار، وكانت هذه المرة تحتاج إلى إعادة بناء شاملة، ليس فقط للبنية التحتية، بل أيضًا للأرواح والقلوب.

حكومة الدبيبة كانت غائبة عن مخيلتها وجود مدينة اسمها درنة

حكومة الدبيبة كانت غائبة عن مخيلتها وجود مدينة اسمها درنة، رغم قيمتها وضمها لقبور الصحابة عليهم رضوان الله وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام. لكننا كنا نعلم أن أهل درنة لن ينسوا ولن يغفروا. كانت هذه التجربة مريرة، لكنها أيضًا جعلتنا أكثر قوة ووحدة. كنا نعمل معًا كعائلة واحدة، نتعاون وندعم بعضنا البعض في مواجهة هذه الكارثة.

بدأت فرق الإغاثة الدولية والمحلية تعمل بتناغم أكبر، وبدأت المساعدات تصل بشكل أكثر تنظيمًا. كانت هناك جهود لإعادة بناء المنازل المدمرة، وإصلاح البنية التحتية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمتضررين. كنا نرى الأمل يعود تدريجيًا إلى وجوه الناس، وكانت تلك اللحظات تجعل كل التعب والمعاناة تستحق.

كنت أشعر بالفخر بمدينتي وأهلها. كنا نقف معًا، نعمل معًا، نحلم معًا بمستقبل أفضل. كانت هناك لحظات من الحزن والألم، ولكن كان هناك أيضًا لحظات من الفرح والأمل. كنا نعلم أن الطريق طويل وصعب، ولكن كنا نعلم أيضًا أن لدينا القوة والعزيمة للنجاح.

كنت أرى الأطفال يلعبون في الشوارع مرة أخرى، وأرى الأمهات يبتسمن، وأرى الآباء يعملون بجد لإعادة بناء منازلهم. كانت تلك اللحظات تجعلني أدرك أن درنة ستعود أقوى مما كانت. كان لدينا الكثير من العمل لنقوم به، ولكن كان لدينا أيضًا الأمل والإيمان بأننا سننجح.

كنا نعمل معًا كفريق واحد ونتعاون لإعادة بناء درنة

كنا نعمل معًا كفريق واحد، ندعم بعضنا البعض، ونتعاون لإعادة بناء مدينتنا. كانت تلك التجربة قد غيرتنا جميعًا، وجعلتنا أكثر قوة ووحدة. كنا نعلم أن المستقبل يحمل الكثير من التحديات، ولكن كنا مستعدين لمواجهتها بروح التعاون والتضامن.

في نهاية المطاف، كانت درنة مثالًا حيًا على قوة الإرادة البشرية، وعلى القدرة على النهوض من جديد مهما كانت الصعوبات. كنا نعلم أن الطريق طويل وصعب، ولكن كنا نعلم أيضًا أن لدينا القوة والعزيمة للنجاح. كنا نعمل معًا كعائلة واحدة، ندعم بعضنا البعض في مواجهة هذه الكارثة، ونحلم بمستقبل أفضل لدرنة وأهلها.