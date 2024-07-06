تركيا… القبض على 45 عنصرًا من تنظيم داعش

تمكنتْ السلطات التركية من القبض على 45 شخصًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وبحسبِ وزارة الداخلية التركية، أقدمتْ قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على المتورطين ضمن عمليات مداهمةٍ متزامنة في 16 ولاية في عموم البلاد.

بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنهُ يسعى لتحصين قواعد بلاده العسكرية الجديدة حتى حلول الربيع المقبل.

وأضاف الرئيس التركي، أن بلاده ستصبحُ «عصية على الإرهابيين»، حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وأشار أردوغان ضمن كلمته لأمناء الأحياء في المجمع الرئاسي في أنقرة، إلى «مقتل 12 جندياً شمال العراق، الأسبوع الماضي، جراء هجمات تنظيم حزب «العمال» الكردستاني على قواعد عسكرية تركية بالمنطقة.

ولفت أردوغان : «لم ولن نترك دماء شهدائنا تذهب سدى، فقد تم تحييد 59 إرهابياً في عملياتنا الجارية منذ 22 من ديسمبر» حسب قوله.

ولفت الرئيس أردوغان في وقتٍ سابق… إلى توقيف 465 شخصا على ارتباط بالإرهاب منذ بداية العام الجاري على يد الشرطة والدرك.

وتطرق أردوغان إلى الهجوم الإرهابي الأخير على القوات التركية في شمالي العراق والذي أسفر عن استشهاد 9 جنود.

كما أشار إلى أن جهاز الاستخبارات التركي دمر 60 منشأة عائدة للتنظيم الإرهابي (بي كي كي) منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن “استراتيجية تركيا الحازمة للقضاء على الإرهاب في مصدره أزعجت من يخططون لترسيخه في منطقتنا”.